Три найефективніші способи знизити ризик раку: поради провідного онколога

43% випадків раку можна уникнути завдяки зміни способу життя. У цій статті онколог Майкл Хантер назвав три основні способи зниження ризику раку.

Все більше людей хворіє на рак

У 2020 році в Сполучених Штатах виявили приблизно 1,8 мільйона нових випадків раку, і понад 600 тисяч людей померли від цього захворювання.

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Найбільш поширеними видами раку (у порядку спадання) є рак молочної залози, легенів і бронхів, передміхурової залози, колоректальний рак, меланома шкіри, сечового міхура, неходжкінська лімфома, рак нирок, а також рак матки.

Рак передміхурової залози, легенів і колоректальний рак становлять приблизно 43% всіх випадків раку, діагностованих у чоловіків у 2020 році. Для жінок трьома найпоширенішими видами раку є молочної залози, легенів та колоректальний рак, і на них припадає половина всіх нових діагнозів раку.

Рак є однією з головних причин смерті в усьому світі. У 2018 році було зареєстровано 18,1 мільйона нових випадків (і 9,5 мільйонів смертей, пов’язаних із раком). Крім того, прогнозується, що до 2040 року щорічна кількість нових випадків раку зросте до 29,5 мільйонів. Смертей від раку становитиме 16,4 мільйона.

Смертність знижується

Один зі способів оцінити прогрес – порівняти тенденції смертності з тенденціями захворюваності. Якщо рівень смертності падає швидше, ніж захворюваність (або якщо рівень смертності падає, а захворюваність зростає), це може свідчити про краще виявлення та лікування раку.

Наприклад, удосконалені методи лікування, ймовірно, значною мірою сприяли нещодавньому різкому зниженню рівня смертності від раку легенів. Ось статистика для Сполучених Штатів, яка вказує на те, що з початку 1990-х років загальна смертність від раку знизилася на:

1,4% на рік серед жінок з 2001 по 2017 рік.

1,8% на рік серед чоловіків з 2001 по 2017 рік.

1,4%серед дітей (до 14 років) з 2013 по 2017 рік

Не кури

Ви, напевно, вже знаєте, що куріння є основним фактором ризику раку легенів. Куріння пов’язане з приблизно 9 з 10 випадків смерті від раку легенів у Сполучених Штатах.

Використання альтернативних тютюнових виробів, таких як люльки чи сигари, не покращує ситуацію: вони також підвищують ризик раку легенів. Тютюновий дим містить щонайменше 70 речовин, які, як відомо, викликають рак у людей і тварин. Згідно з даними Національного інституту здоров’я США, куріння підвищує ризик захворіти (або померти від) раку легенів у 15 – 30 разів.

Проте чим більше років людина курить і чим більше сигарет споживає щодня, тим вищий ризик.

Куріння також пов’язане з раком порожнини рота та горла, стравоходу, шлунка, товстої кишки, прямої кишки, печінки, підшлункової залози, гортані, трахеї, бронхів, нирок, сечового міхура та шийки матки, а також викликає гострий мієлоїдний синдром, лейкемію.

Слідкуйте за своєю вагою

Надмірна вага або ожиріння підвищує ризик раку. Американське онкологічне товариство стверджує, що надмірна маса тіла є причиною приблизно 1 з 9 (11%) раку у жінок і 1 з 20 (5%) у чоловіків. Занадто велика вага пов’язана з приблизно 7% всіх смертей, пов’язаних із раком.

Ось види раку, які пов’язані із зайвою вагою або ожирінням:

Рак молочної залози (у жінок після менопаузи)

Рак товстої та прямої кишки

Рак ендометрія (рак слизової оболонки матки)

Рак стравоходу

Рак жовчного міхура

Рак нирки

Рак печінки

Рак яєчників

Рак підшлункової залози

Рак шлунка

Рак щитовидної залози

Множинна мієлома

Менінгіома (пухлина оболонки головного та спинного мозку)

Склад побутової хімії та косметики

Стає все більше інформації про канцерогенні речовини в засобах особистої гігієни. Але зрозуміти етикетки цих товарів дуже непросто.

Цю справу може полегшити Environmental Working Group завдяки зручному пошуку (ewg.org/skindeep). На вебсайт ви знайдете майже 90 000 безпечних засобів особистої гігієни.

Крім цих трьох порад потрібно уникати сидячого способу життя, не вживати алкоголь в надлишку, стежити за перебуванням на сонці та достатньо спати.