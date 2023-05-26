Три самых эффективных способа снизить риск рака: советы ведущего онколога
Источник:Medium
43% случаев рака можно избежать благодаря изменению образа жизни. В этой статье онколог Майкл Хантер назвал три основных способа снижения риска рака.
Все больше людей болеет раком
В 2020 году в Соединенных Штатах обнаружили примерно 1,8 миллиона новых случаев рака, и более 600 тысяч человек скончались от этого заболевания.
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Наиболее распространенными видами рака (в порядке убывания) являются рак молочной железы, легких и бронхов, предстательной железы, колоректальный рак, меланома кожи, мочевого пузыря, неходжкинская лимфома, рак почек, а также рак матки.
Рак предстательной железы, легких и колоректальный рак составляют примерно 43% всех случаев рака, диагностированных у мужчин в 2020 году. Для женщин тремя наиболее распространенными видами рака являются молочная железа, легкие и колоректальный рак, и на них приходится половина всех новых диагнозов рака.
Рак – одна из главных причин смерти во всем мире. В 2018 году было зарегистрировано 18,1 миллиона новых случаев (и 9,5 миллиона смертей, связанных с раком). Кроме того, прогнозируется, что к 2040 году ежегодное количество новых случаев рака вырастет до 29,5 миллиона. Смерти от рака составят 16,4 миллиона.
Смертность снижается
Один из способов оценить прогресс – сравнить тенденции смертности с тенденциями заболеваемости. Если уровень смертности падает быстрее, чем заболеваемость (или если уровень смертности падает, а заболеваемость растет), это может свидетельствовать о лучшем выявлении и лечении рака.
К примеру, усовершенствованные методы лечения, вероятно, в значительной степени способствовали недавнему резкому снижению уровня смертности от рака легких. Вот статистика для Соединенных Штатов, указывающая на то, что с начала 1990-х годов общая смертность от рака снизилась на:
- 1,4% в год среди женщин с 2001 по 2017 год.
- 1,8% в год среди мужчин с 2001 по 2017 год.
- 1,4% среди детей (до 14 лет) с 2013 по 2017 год
Не кури
Вы, наверное, уже знаете, что курение является основным фактором риска рака легких. Курение связано с примерно 9 из 10 случаев смерти от рака легких в Соединенных Штатах.
Использование альтернативных табачных изделий, таких как трубки или сигары, не улучшает ситуацию: они также повышают риск рака легких. Табачный дым содержит по меньшей мере 70 веществ, которые, как известно, вызывают рак у людей и животных. Согласно данным Национального института здоровья США, курение повышает риск заболеть (или умереть от) рака легких в 15 – 30 раз.
Однако чем больше лет человек курит и чем больше сигарет потребляет каждый день, тем выше риск.
Курение также связано с раком полости рта и горла, пищевода, желудка, толстой кишки, прямой кишки, печени, поджелудочной железы, гортани, трахеи, бронхов, почек, мочевого пузыря и шейки матки, а также вызывает острый миелоидный синдром.
Следите за своим весом
Избыточный вес или ожирение повышает риск рака. Американское онкологическое общество утверждает, что избыточная масса тела является причиной примерно 1 из 9 (11%) рака у женщин и 1 из 20 (5%) у мужчин. Слишком большой вес связан с примерно 7% всех смертей, связанных с раком.
Вот виды рака, которые связаны с лишним весом или ожирением:
- Рак молочной железы (у женщин после менопаузы)
- Рак толстой и прямой кишки
- Рак эндометрия (рак слизистой матки)
- Рак пищевода
- Рак желчного пузыря
- Рак почки
- Рак печени
- Рак яичников
- Рак поджелудочной железы
- Рак желудка
- Рак щитовидной железы
- Множественная миелома
- Менингиома (опухоль оболочки головного и спинного мозга)
Состав бытовой химии и косметики
Становится все больше информации о канцерогенных веществах в средствах личной гигиены. Но понять этикетки этих продуктов совсем непросто.
Это дело может облегчить Environmental Working Group благодаря удобному поиску (ewg.org/skindeep). На сайте вы найдете почти 90 000 безопасных средств личной гигиены.
Кроме этих трех советов нужно избегать сидячего образа жизни, не употреблять алкоголь в избытке, следить за пребыванием на солнце и достаточно спать.