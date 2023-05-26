Три самых эффективных способа снизить риск рака: советы ведущего онколога

43% случаев рака можно избежать благодаря изменению образа жизни. В этой статье онколог Майкл Хантер назвал три основных способа снижения риска рака.

Все больше людей болеет раком

В 2020 году в Соединенных Штатах обнаружили примерно 1,8 миллиона новых случаев рака, и более 600 тысяч человек скончались от этого заболевания.

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Наиболее распространенными видами рака (в порядке убывания) являются рак молочной железы, легких и бронхов, предстательной железы, колоректальный рак, меланома кожи, мочевого пузыря, неходжкинская лимфома, рак почек, а также рак матки.

Рак предстательной железы, легких и колоректальный рак составляют примерно 43% всех случаев рака, диагностированных у мужчин в 2020 году. Для женщин тремя наиболее распространенными видами рака являются молочная железа, легкие и колоректальный рак, и на них приходится половина всех новых диагнозов рака.

Рак – одна из главных причин смерти во всем мире. В 2018 году было зарегистрировано 18,1 миллиона новых случаев (и 9,5 миллиона смертей, связанных с раком). Кроме того, прогнозируется, что к 2040 году ежегодное количество новых случаев рака вырастет до 29,5 миллиона. Смерти от рака составят 16,4 миллиона.

Смертность снижается

Один из способов оценить прогресс – сравнить тенденции смертности с тенденциями заболеваемости. Если уровень смертности падает быстрее, чем заболеваемость (или если уровень смертности падает, а заболеваемость растет), это может свидетельствовать о лучшем выявлении и лечении рака.

К примеру, усовершенствованные методы лечения, вероятно, в значительной степени способствовали недавнему резкому снижению уровня смертности от рака легких. Вот статистика для Соединенных Штатов, указывающая на то, что с начала 1990-х годов общая смертность от рака снизилась на:

1,4% в год среди женщин с 2001 по 2017 год.

1,8% в год среди мужчин с 2001 по 2017 год.

1,4% среди детей (до 14 лет) с 2013 по 2017 год

Не кури

Вы, наверное, уже знаете, что курение является основным фактором риска рака легких. Курение связано с примерно 9 из 10 случаев смерти от рака легких в Соединенных Штатах.

Использование альтернативных табачных изделий, таких как трубки или сигары, не улучшает ситуацию: они также повышают риск рака легких. Табачный дым содержит по меньшей мере 70 веществ, которые, как известно, вызывают рак у людей и животных. Согласно данным Национального института здоровья США, курение повышает риск заболеть (или умереть от) рака легких в 15 – 30 раз.

Однако чем больше лет человек курит и чем больше сигарет потребляет каждый день, тем выше риск.

Курение также связано с раком полости рта и горла, пищевода, желудка, толстой кишки, прямой кишки, печени, поджелудочной железы, гортани, трахеи, бронхов, почек, мочевого пузыря и шейки матки, а также вызывает острый миелоидный синдром.

Следите за своим весом

Избыточный вес или ожирение повышает риск рака. Американское онкологическое общество утверждает, что избыточная масса тела является причиной примерно 1 из 9 (11%) рака у женщин и 1 из 20 (5%) у мужчин. Слишком большой вес связан с примерно 7% всех смертей, связанных с раком.

Вот виды рака, которые связаны с лишним весом или ожирением:

Рак молочной железы (у женщин после менопаузы)

Рак толстой и прямой кишки

Рак эндометрия (рак слизистой матки)

Рак пищевода

Рак желчного пузыря

Рак почки

Рак печени

Рак яичников

Рак поджелудочной железы

Рак желудка

Рак щитовидной железы

Множественная миелома

Менингиома (опухоль оболочки головного и спинного мозга)

Состав бытовой химии и косметики

Становится все больше информации о канцерогенных веществах в средствах личной гигиены. Но понять этикетки этих продуктов совсем непросто.

Это дело может облегчить Environmental Working Group благодаря удобному поиску (ewg.org/skindeep). На сайте вы найдете почти 90 000 безопасных средств личной гигиены.

Кроме этих трех советов нужно избегать сидячего образа жизни, не употреблять алкоголь в избытке, следить за пребыванием на солнце и достаточно спать.