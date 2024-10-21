У жіночій білизні виявили небезпечні речовини, які впливають на ендокринну систему

Під час лабораторних досліджень у 10% жіночої спідньої білизни виявили токсичні хімікати. Їхня кількість перевищувала безпечні значення.

У зразках спідньої білизни з Угорщини, Австрії та Словенії виявили бісфеноли – синтетичні хімічні речовини, які порушують роботу ендокринної системи. Про це повідомляє Euronews.

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У якій білизні знайшли шкідливі речовини: подробиці досліджень

Відповідні лабораторні дослідження провели організації з нагляду за дотриманням прав споживачів в Угорщині, Австрії, Словенії та Чехії.

Група дослідників шукала бісфеноли – синтетичні хімікати, які використовуються при виробництві пластику і можуть завдати шкоди здоров'ю людини.

Вони виявили, що у 30% зразків спідньої білизни містилися бісфеноли у тій чи іншій формі, а у 10% випадках рівень бісфенолів перевищував допустимі норми.

Цікаво, що рівень бісфенолів був вищим у продукції відомих брендів, ніж у дешевшій спідній білизні. Також незалежно від бренду бісфеноли не містила бавовняна білизна.

Як впливають бісфеноли на людину

За даними Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, бісфенол А може викликати алергічні реакції, ураження очей та легенів, а також порушення гормональної системи. Крім цього, він може негативно впливати на фертильність, когнітивні функції та обмін речовин.