В женском белье обнаружили опасные вещества, которые влияют на эндокринную систему

Во время лабораторных исследований в 10% женского нижнего белья обнаружили токсичные химикаты. Их количество превышало безопасные значения.

В образцах нижнего белья из Венгрии, Австрии и Словении обнаружили бисфенолы – синтетические химические вещества, которые нарушают работу эндокринной системы. Об этом сообщает Euronews.

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В каком белье нашли вредные вещества: подробности исследований

Соответствующие лабораторные исследования провели организации по надзору за соблюдением прав потребителей в Венгрии, Австрии, Словении и Чехии.

Группа исследователей искала бисфенолы – синтетические химикаты, которые используются при производстве пластика и могут нанести вред здоровью человека.

Они обнаружили, что в 30% образцов нижнего белья содержались бисфенолы в той или иной форме, а в 10% случаях уровень бисфенолов превышал допустимые нормы.

Интересно, что уровень бисфенолов был выше в продукции известных брендов, чем в дешевом нижнем белье. Также независимо от бренда бисфенолы не содержало хлопковое белье.

Как влияют бисфенолы на человека

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, бисфенол А может вызвать аллергические реакции, поражения глаз и легких, а также нарушения гормональной системы. Кроме этого, он может негативно влиять на фертильность, когнитивные функции и обмен веществ.