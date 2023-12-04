Жінки-медики впливають на сприйняття болю у пацієнтів

Згідно зі шведським дослідженням, стать дивним чином впливає на сприйняття та відчуття болю. Жінки-медики можуть полегшити біль.

Як відбувалося дослідження

Перший експеримент полягав у тому, щоб спричиняти біль здоровим добровольцям – короткочасною лазерною стимуляцією. Виявилося, що чоловікам була потрібна сильніша стимуляція, щоб досягти больового порогу, якщо людина, яка завдавала болю, була жінкою.

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В другому експерименті учасники мали самі завдати собі болю за допомогою спеціальної кнопки. Проте коли керівником експериментом була жінка, результати були дуже схожими з першим дослідженням. Больовий поріг чоловіків значно зростав. І це попри те, що вчені й чоловіки, і жінки були вдягнуті нейтрально та дотримувалися однакового сценарію.

Жінки полегшують біль

Після цього дослідження цю гіпотезу вирішили винести в реальний світ та поекспериментувати з реальними пацієнтами, опитуючи їх після операції. В третьому дослідженні брали участь 245 реальних пацієнтів, що відновлювалися після операційного втручання. Для них проводили опитування про післяопераційний біль. З перервою в 15 хвилин пацієнтів опитували дослідники різної статі у випадковому порядку. Гіпотеза з больовим порогом знову підтвердилася.

Поки що точно не можуть сказати, чому так відбувається. Але припускають, що одним з факторів може бути те, що жінки, як правило, більше співчувають. І це помітно навіть невербально, зоровим контактом або більшою посмішкою. Це і впливає на сприйняття болю. Подібне твердження навіть помітили при дослідженнях, де людей лікують жінки-медики, але впевнено про це спостереження казати не поспішають.

Цінністю цього дослідження вважають те, що в майбутньому відновлення пацієнта може стати якіснішим, якщо включати при цьому гендерну точку зору.