Женщины-медики влияют на восприятие боли у пациентов

Согласно шведскому исследованию, пол странным образом влияет на восприятие и чувство боли. Женщины-медики могут облегчить боль.

Как происходило исследование

Первый эксперимент заключался в том, чтобы вызывать боль здоровым добровольцам – кратковременной лазерной стимуляцией. Оказалось, что мужчинам требовалась более сильная стимуляция, чтобы достичь болевого порога, если человек, причинявший боль, был женщиной.

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Во втором эксперименте участники должны сами причинить себе боль с помощью специальной кнопки. Однако когда руководителем экспериментом была женщина, результаты были очень схожи с первым исследованием. Болевой порог мужчин значительно рос. И это несмотря на то, что ученые и мужчины и женщины были одеты нейтрально и придерживались одинакового сценария.

Женщины облегчают боль

После этого исследования эту гипотезу решили вынести в реальный мир и поэкспериментировать с реальными пациентами, опрашивая после операции. В третьем исследовании участвовало 245 реальных пациентов, восстанавливавшихся после операционного вмешательства. Для них проводили опрос о послеоперационной боли. С перерывом в 15 минут пациентов опрашивали исследователи разного пола в случайном порядке. Гипотеза с болевым порогом снова подтвердилась.

Пока точно не могут сказать, почему так происходит. Но предполагают, что одним из факторов может быть то, что женщины, как правило, больше сочувствуют. И это заметно даже невербально, зрительным контактом или большей улыбкой. Это и влияет на восприятие боли. Подобное утверждение даже заметили при исследованиях, где людей лечат женщины-медики, но уверенно об этом наблюдении говорить не спешат.

Ценностью этого исследования считают то, что в будущем восстановление пациента может стать более качественным, если включать при этом гендерную точку зрения.