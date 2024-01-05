Хто частіше розриває стосунки через незадоволеність сексом чоловіки чи жінки

За результатами нового дослідження, жінки схильніші до обмірковування варіанту розриву стосунків, якщо виникають незадоволеність у сексуальному житті з партнером.

Нове дослідження сексуальних стосунків

В цьому дослідженні було залучено 19 446 людей віком від 18 до 79 років з різних країн, зокрема Австрії, Болгарії, Грузії, Німеччини, Франції, Литви.

Також на тему Як зробити кунілінгус: детальна інструкція

Усіх учасників дослідження запитували про те, наскільки часто вони мали конфлікти через секс протягом останніх 12 місяців.

Жінки частіше розривають стосунки через секс

Робота вчених показала, що жінки, що часто стикаються з сексуальним незадоволенням на 13,1% більше думають про можливість розриву стосунків. У випадку чоловіків, навіть при високому рівні сексуальної несумісності, бажання розірвати стосунки з партнерами через це було виявлено лише у 5% випадків.

Дослідники також аналізували інші невідповідності в стосунках, такі як вік, освіта, тип партнерства і країна проживання. Однак, це дослідження має деякі обмеження, оскільки його висновки базуються на самостійно наданих даних, які не завжди відображають всю динаміку стосунків.

Наше дослідження фокусувалось на невідповідностях, але ми не змогли визначити, як пари зазвичай вирішують свої конфлікти,

– розповіла авторка дослідження Домініка Пердох Сладка, дослідниця й аспірантка кафедри соціології Університету Масарика.

Вона додала, що було б цікаво дізнатися, як сексуальні невідповідності впливають на стабільність стосунків в одностатевих парах.