Кто чаще разрывает отношения из-за недовольства сексом мужчины или женщины

По результатам нового исследования, женщины более склонны к обсуждению варианта разрыва отношений, если возникают недовольство в сексуальной жизни с партнером.

Новое исследование сексуальных отношений

В этом исследовании было привлечено 19 446 человек в возрасте от 18 до 79 лет из разных стран, включая Австрию, Болгарию, Грузию, Германию, Францию, Литву.

Также на тему Как сделать куннилингус: подробная инструкция

Всех участников исследования спрашивали о том, как часто они имели конфликты из-за секс в течение последних 12 месяцев.

Женщины чаще разрывают отношения из-за секса

Работа ученых показала, что женщины, часто сталкивающиеся с сексуальным неудовольствием на 13,1% больше думают о возможности разрыва отношений. В случае мужчин, даже при высоком уровне сексуальной несовместимости, желание разорвать отношения с партнерами было выявлено лишь в 5% случаев.

Исследователи также анализировали другие несоответствия в отношениях, таких как возраст, образование, тип партнерства и страна проживания. Однако это исследование имеет некоторые ограничения, поскольку его выводы базируются на самостоятельно предоставленных данных, которые не всегда отражают всю динамику отношений.

Наше исследование фокусировалось на несоответствиях, но мы не смогли определить, как пары обычно разрешают свои конфликты,

– рассказала автор исследования Доминика Пердох Сладко, исследовательница и аспирантка кафедры социологии Университета Масарика.

Она добавила, что было бы интересно узнать, как сексуальные несоответствия влияют на стабильность отношений в однополых парах.