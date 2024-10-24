Пиво і відсутність чоловіка: 105-річна жінка розкрила "секрети" свого довголіття
Джерело:Daily Mail
Жителька будинку для людей похилого віку у Великій Британії відсвяткувала свій 105-й день народження. Вона зустріла його в компанії друзів, колег та членів команди за кухлем холодного пива.
Кетлін Хеннінгс відсвяткувала свій 105-й День народження 2 жовтня. Згадуючи свої щасливі роки, вона розкрила свою секретну формулу довгого та повноцінного життя. Про це повідомляє Daily Mail.
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Що відомо про довгожительку Кетлінг Хеннінгс
Кетлін народилася в Лондоні в 1919 році й виросла в районі Брікстон, де згодом розпочала успішну кар'єру бухгалтерки.
Вона згадує, як проводила вечори, танцюючи в Ковент-Гардені. Жінка також регулярно відвідувала Королівський оперний театр.
Переживши в Лондоні Другу світову війну, Кетлін переїхала до Котсуолдса разом з матір'ю, братом Чарлі та таксою Расті.
Жінка обожнює Guinness і вважає, що саме регулярне вживання пива допомогло їй дожити до 105 років. "Пийте Guinness і не виходьте заміж!, – жартує іменинниця.
Кетлін Хеннінгс святкує День народження / Daily Mail
Команда будинку для літніх людей, у якому вона проживає Кетлін, організувала для неї особливу вечірку зі святковим тортом від шеф-кухаря.
Компанія Guinness також долучилася, презентувавши своїй прихильниці багато ірландського статуту, кухлі, капці, фартух та солодощі.
Керівниця будинку для літніх людей Малайка Чарльз зауважила, що 105-й День народження – це неймовірна подія. І команда доклала чимало зусиль, щоб зробити цей день незабутнім для іменинниці.