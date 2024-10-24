Пиво и отсутствие мужа: 105-летняя женщина раскрыла "секреты" своего долголетия
Источник:Daily Mail
Жительница дома престарелых в Великобритании отпраздновала свой 105-й день рождения. Она встретила его в компании друзей, коллег и членов команды за кружкой холодного пива.
Кэтлин Хеннингс отпраздновала свой 105-й День рождения 2 октября. Вспоминая свои счастливые годы, она раскрыла свою секретную формулу долгой и полноценной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.
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Что известно о долгожительнице Кэтлинг Хеннингс
Кэтлин родилась в Лондоне в 1919 году и выросла в районе Брикстон, где впоследствии начала успешную карьеру бухгалтера.
Она вспоминает, как проводила вечера, танцуя в Ковент-Гардене. Женщина также регулярно посещала Королевский оперный театр.
Пережив в Лондоне Вторую мировую войну, Кэтлин переехала в Котсуолдс вместе с матерью, братом Чарли и таксой Расти.
Женщина обожает Guinness и считает, что именно регулярное употребление пива помогло ей дожить до 105 лет. "Пейте Guinness и не выходите замуж!, – шутит именинница.
Кэтлин Хеннингс празднует День рождения / Daily Mail
Команда дома престарелых, в котором она проживает Кэтлин, организовала для нее особую вечеринку с праздничным тортом от шеф-повара.
Компания Guinness также присоединилась, представив своей поклоннице много ирландского устава, кружки, тапочки, фартук и сладости.
Руководитель дома престарелых Малайка Чарльз заметила, что 105-й День рождения – это невероятное событие. И команда приложила немало усилий, чтобы сделать этот день незабываемым для именинницы.