На Чернігівщині померла молода жінка під час операції з видалення родимок: що кажуть лікарі

Під час проведення операції з видалення родимок у Прилуцькій центральній міській лікарні померла 27-річна жінка. За словами сестри померлої, вона не мала проблем зі здоров'ям і вирішила видалити родимки, оскільки вони створювали дискомфорт при ходьбі.

Смерть жінки під час косметичної операції

Вікторія Вольвич, сестра померлої Людмили розповіла, що поки немає жодних висновків від медиків. За її словами, жінка отримала направлення в лікарню 7 листопада, після здачі всіх аналізів та рекомендацій хірурга.

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Операція мала тривати до години часу та проводитись під епідуральною анестезією.

Це була операція з видалення родимок, яких була велика кількість і вони заважали їй ходити. Таке оперативне втручання моя сестра вже робила близько семи років тому. Оперував цей же лікар. Тоді все пройшло добре,

– розповіла Вікторія.

Про смерть жінки повідомив лікар, який проводив операцію, їхній мамі. Після цього лікарі більше не контактували з родиною померлої. Сімʼя підрахувала, що Людмила померла близько 11:00. Поки жінка була на операції, Вікторія доглядала за її дворічним сином.

За словами Вікторії, Людмила місяць тому повернулася з-за кордону, щоб зробити планове щеплення сина. Там вона мешкала із цивільним чоловіком, який має інвалідність після участі в АТО. Сама на здоров’я не скаржилась.

"Вона здала всі аналізи. В нас є аналізи на руках. В нас є електрокардіограма. В нас є аналізи, які свідчать про те, що моя сестра була абсолютно здорова. Це показники жінки 27 років", – розповіла сестра померлої.

Що кажуть лікарі

На ситуацію вже відреагувала головна лікарка лікарні, де проводилася операція.

Пацієнтка померла в медичній установі. А от саме звернення родичів (чи будь-кого в інтересах родини, чи інтересах пацієнтки) є вже підставою для органів слідства поліції для проведення певних слідчих дій. Я не маю повноважень надавати чітких коментарів, суджень і тим більше припущень. Єдине, що я хочу і наголошую на тому, що з боку адміністрації забезпечено вжиття всіх вичерпних дій, заходів для того, щоб розслідування було неупередженим,

– сказала головна лікарка Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла.

Вона додала, що в лікарні проводять внутрішню перевірку, але лікар, який проводив операцію Людмилі продовжує надавати медичну допомогу, оскільки "йому не вручена підозра".

В поліції розпочали слідчі дії та досудове розслідування за фактом вчинення кримінально правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).