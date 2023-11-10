В Черниговской области умерла молодая женщина во время операции по удалению родинок: что говорят врачи

В ходе операции по удалению родинок в Прилуцкой центральной городской больнице умерла 27-летняя женщина. По словам сестры умершей, у нее не было проблем со здоровьем и решила удалить родинки, поскольку они создавали дискомфорт при ходьбе.

Смерть женщины во время косметической операции

Виктория Вольвич, сестра умершей Людмилы, рассказала, что пока нет никаких выводов от медиков. По ее словам, женщина получила направление в больницу 7 ноября после сдачи всех анализов и рекомендаций хирурга.

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Операция должна была продолжаться до часа и проводилась под эпидуральной анестезией.

Это была операция по удалению родинок, которых было большое количество, и они мешали ей ходить. Такое оперативное вмешательство моя сестра уже совершала около семи лет назад. Оперировал этот же врач. Тогда все прошло хорошо,

– рассказала Виктория.

О смерти женщины сообщил врач, проводивший операцию, их маме. После этого врачи больше не контактировали с семьей умершей. Семья подсчитала, что Людмила умерла около 11:00. Пока женщина была на операции, Виктория ухаживала за ее двухлетним сыном.

По словам Виктории, Людмила месяц назад вернулась из-за границы, чтобы сделать плановую прививку сына. Там она проживала с гражданским мужчиной, у которого инвалидность после участия в АТО. Сама на здоровье не жаловалась.

"Она сдала все анализы. У нас есть анализы на руках. У нас есть электрокардиограмма. У нас есть анализы, свидетельствующие, что моя сестра была абсолютно здорова. Это показатели женщины 27 лет", – рассказала сестра умершей.

Что говорят врачи

На ситуацию уже отреагировала главный врач больницы, где проводилась операция.

Пациентка умерла в медицинском учреждении. А вот само обращение родственников (или кого-либо в интересах семьи или интересах пациентки) является уже основанием для органов следствия полиции для проведения определенных следственных действий. У меня нет полномочий предоставлять четкие комментарии, суждения и тем более предположения. Единственное, что я хочу и подчеркиваю то, что со стороны администрации обеспечено принятие всех исчерпывающих действий, мер для того, чтобы расследование было беспристрастным,

– сказала главный врач Прилукской центральной городской больницы Яна Погорелая.

Она добавила, что в больнице проводят внутреннюю проверку, но проводивший операцию Людмиле продолжает оказывать медицинскую помощь, поскольку "ему не вручено подозрение".

В полиции начали следственные действия и начали досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).