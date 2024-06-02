Жінці видали нирку, пересаджену від свині: як довго вона з нею прожила

У США жінці видалили пересаджену генномодифіковану свинячу нирку. Вона була другою у світі пацієнткою, якій провели подібне операційне втручання.

Причиною видалення стала втрата здатності до функціонування. Чому не прижився орган – розповіли медики.

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Коли пересадили нирку

Пацієнтці 54 роки, її звуть Ліза Пізано. Жінка має проблеми із серцем та нирками. На початку квітня цього року їй встановили шлуночковий допоміжний пристрій, а 12 квітня – трансплантували генномодифіковану нирку та вилочкову залозу свині.

Втім, попри успішність операції, через 47 днів нирку довелося видалили. У жінки почалися проблеми із серцево-судинною системою та функцією безпосередньо пересадженого органу.

Лікарі розповіли, що під час біопсії нирки лікарі не виявили ознак відторгнення, але через недостатній кровотік орган був пошкоджений.

Наразі стан пацієнтки описують як стабільний, вона потребує діалізу.

Що відомо про пересадку нирки від свиней

Ксенотрансплантація – пересадка органів тварин людям. Вважають, що наразі цей метод має вирішальне значення для розв'язання проблеми дефіциту донарських органів. Під час такого типу пересадок органів, медики редагують гени, щоб людський організм не розпізнав органи тварин як чужорідні й не відторгнув їх.

Конкретно у випадку Лізи медики модифікували нирку таким чином, аби зруйнувати ген, який відповідає за вироблення цукру – альфа-гал. Цей ген міститься на поверхні тваринних клітин, а тому людські антитіла можуть атакувати орган.

Вилочкову залозу свині помістили під оболонку нирки, щоб допомогти імунній системі пацієнтки розпізнати орган.