Женщине выдали почку, пересаженную от свиньи: как долго она с ней прожила

В США женщине удалили пересаженную генномодифицированную свиную свиную почку. Она была второй в мире пациенткой, которой провели подобное операционное вмешательство.

Причиной удаления стала потеря способности к функционированию. Почему не прижился орган – рассказали медики.

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Когда пересадили почку

Пациентке 54 года, ее зовут Лиза Пизано. Женщина имеет проблемы с сердцем и почками. В начале апреля этого года ей установили желудочковое вспомогательное устройство, а 12 апреля – трансплантировали генномодифицированную почку и вилочковую железу свиньи.

Впрочем, несмотря на успешность операции, через 47 дней почку пришлось удалить. У женщины начались проблемы с сердечно-сосудистой системой и функцией непосредственно пересаженного органа.

Врачи рассказали, что во время биопсии почки врачи не обнаружили признаков отторжения, но из-за недостаточного кровотока орган был поврежден.

Сейчас состояние пациентки описывают как стабильное, она нуждается в диализе.

Что известно о пересадке почки от свиней

Ксенотрансплантация – пересадка органов животных людям. Считают, что сейчас этот метод имеет решающее значение для решения проблемы дефицита донорских органов. Во время такого типа пересадок органов, медики редактируют гены, чтобы человеческий организм не распознал органы животных как чужеродные и не отторг их.

Конкретно в случае Лизы медики модифицировали почку таким образом, чтобы разрушить ген, который отвечает за выработку сахара – альфа-гал. Этот ген содержится на поверхности животных клеток, а потому человеческие антитела могут атаковать орган.

Вилочковую железу свиньи поместили под оболочку почки, чтобы помочь иммунной системе пациентки распознать орган.