На Рівненщині після пологів померла породілля з дитиною: рідні звинувачують лікарів

В місті Костопіль після пологів померла породілля з немовлям. Сімʼя жінки звинувачує медичний персонал пологового будинку у недбалості та некомпетентності, поліція розпочала розслідування.

Вагітність 35-річної Ганни Данильчук протікала без особливих проблем, і народження четвертої дитини родина очікувала із нетерпінням.

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Смерть дитини

Незадовго до очікуваного дня пологів, Анну госпіталізували до Костопільської багатопрофільної лікарні. Але пологи почались лише 19 березня, через декілька днів після очікуваного терміну.

Вона зателефонувала до чоловіка, сказала, що народжує. Він хотів під'їхати, але Аня його вмовила залишитися вдома. Сказала, мовляв, ти і так втомився після роботи, що я – без тебе не народжу?

– згадує свекруха жінки Тетяна.

Протягом ночі рідні чекали новин про народження малюка, але ні від мами, ні від медичного персоналу повідомлень не надходило. Вранці чоловік Анни поспішив до пологового відділення. Там йому повідомили, що дитина народилась, але, на жаль, померла. Його дружина була в реанімації, куди його не пустили.

Рідним вдалося зʼясувати, що жінка намагалася самостійно народити дитину протягом чотирьох годин, але не змогла, тому лікарі вирішили провести кесарів розтин. На питання чоловіка, чому це не зробили раніше, ніхто з медперсоналу не зміг дати логічну відповідь.

Пояснення на думку родичів були дуже дивними: великий плід та вузький таз у породіллі. Але ж хлопчик народився з вагою 3 кг 900 г і під час вагітності лікарі нічого не казали про великі розміри плоду. До того ж у жінки тричі були нормальні пологи.

У висновку, що видали рідним в пологовому будинку, було зазначено, що новонароджений прожив всього 15 хвилин, а реанімація тривала 40 хвилин.

Причиною смерті назвали "гіпоплазію легень", хоча патологоанатом стверджував, що легені були нормальні. Гіпоплазія легень – це серйозна патологія, яка може бути виявлена ​​за допомогою УЗД на ранніх стадіях вагітності. Однак жодне обстеження протягом дев'яти місяців не показувало нічого подібного.

Смерть жінки після пологів

У пологовому відділенні рідним розповіли, що під час кесаревого розтину у жінки почалася сильна кровотеча, яку не могли зупинити. Тому довелося викликати бригаду хірургів з Рівного. Жінці повністю видалили матку, зробили переливання крові та ввели у штучну кому. Після операції Ганну перевели до реанімації та два дні не пускали до неї рідних.

22 березня, Анна вийшла з коми, а її чоловіка пустили до неї. Єдине, про що вона повідомила, було те, що вона не змогла самостійно народити. Ввечері цього ж дня вона померла. Про це її родина дізналась лише наступного ранку, коли прийшла відвідати її в лікарню.

Анна померла за місяць до свого 36-річчя, залишивши трьох дітей сиротами. Рідні досі не знають, чому померлм жінка і немовля, які не мали жодних проблем зі здоров'ям.

Після цих трагедій, виконувач обов'язки мера Костополя Давид Дідух заявив, що головного лікаря Романа Товарницького, який очолює медзаклад вже 20 років, буде звільнено з 28 березня.. А правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.