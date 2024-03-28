На Ровненщине после родов умерла роженица с ребенком: родные обвиняют врачей

В городе Костополь после родов умерла роженица с младенцем. Семья женщины обвиняет медицинский персонал роддома в халатности и некомпетентности, полиция начала расследование.

Беременность 35-летней Анны Данильчук протекала без особых проблем, и рождения четвертого ребенка семья ожидала с нетерпением.

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Смерть ребенка

Незадолго до ожидаемого дня родов, Анну госпитализировали в Костопольскую многопрофильную больницу. Но роды начались только 19 марта, через несколько дней после ожидаемого срока.

Она позвонила мужу, сказала, что рожает. Он хотел подъехать, но Аня его уговорила остаться дома. Сказала, мол, ты и так устал после работы, что я – без тебя не рожу?

– вспоминает свекровь женщины Татьяна.

В течение ночи родные ждали новостей о рождении малыша, но ни от мамы, ни от медицинского персонала сообщений не поступало. Утром муж Анны поспешил в родильное отделение. Там ему сообщили, что ребенок родился, но, к сожалению, умер. Его жена была в реанимации, куда его не пустили.

Родным удалось выяснить, что женщина пыталась самостоятельно родить ребенка в течение четырех часов, но не смогла, поэтому врачи решили провести кесарево сечение. На вопрос мужа, почему это не сделали раньше, никто из медперсонала не смог дать логичный ответ.

Объяснения по мнению родственников были очень странными: большой плод и узкий таз у роженицы. Но мальчик родился с весом 3 кг 900 г и во время беременности врачи ничего не говорили о больших размерах плода. К тому же у женщины трижды были нормальные роды.

В заключении, что выдали родным в роддоме, было указано, что новорожденный прожил всего 15 минут, а реанимация длилась 40 минут.

Причиной смерти назвали "гипоплазию легких", хотя патологоанатом утверждал, что легкие были нормальные. Гипоплазия легких – это серьезная патология, которая может быть обнаружена с помощью УЗИ на ранних стадиях беременности. Однако ни одно обследование в течение девяти месяцев не показывало ничего подобного.

Смерть женщины после родов

В родильном отделении родным рассказали, что во время кесарева сечения у женщины началось сильное кровотечение, которое не могли остановить. Поэтому пришлось вызывать бригаду хирургов из Ровно. Женщине полностью удалили матку, сделали переливание крови и ввели в искусственную кому. После операции Анну перевели в реанимацию и два дня не пускали к ней родных.

22 марта, Анна вышла из комы, а ее мужа пустили к ней. Единственное, о чем она сообщила, было то, что она не смогла самостоятельно родить. Вечером этого же дня она умерла. Об этом ее семья узнала только на следующее утро, когда пришла навестить ее в больницу.

Анна умерла за месяц до своего 36-летия, оставив троих детей сиротами. Родные до сих пор не знают, почему умерла женщина и младенец, которые не имели никаких проблем со здоровьем.

После этих трагедий, исполняющий обязанности мэра Костополя Давид Дидух заявил, что главный врач Роман Товарницкий, который возглавляет медучреждение уже 20 лет, будет уволен с 28 марта. А правоохранители открыли уголовное производство по статье 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.