У Львові жінка народила 8-му дитину після того, як лікарі поставили діагноз "безпліддя"

Вірі Войтків зі Львова виповнилося 40 років. Вона багатодітна мати і нещодавно народила свою 8-му дитину. Шлях до материнства у жінки був не з легких – у 20 років лікарі поставили їй діагноз – безпліддя.

Неймовірну історію материнства розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

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Дагноз – безпліддя

Віра Войтків вийшла заміж у 18 років. Жінка відразу захотіла стати мамою. Однак, перші дві вагітності Віри закінчилися невдало – вона втрачала своїх ненароджених крихіток на 14 – 15 тижні вагітності. За два роки спроб, у 20 років лікарі поставили молодій жінці невтішний діагноз – безпліддя.

Зазначають, що на якийсь час Віра відкинула питання вагітності – хотіла дати своєму виснаженому організму перепочити – фізично та психологічно. Та від мрії про материнство жінка не відмовилася.

"Якщо все-таки буде Божа воля на те, аби я була мамою, то дітей буде багато", – саме так міркувала Віра.

Нова вагітність

Коли під час медичного огляду Віра дізналась, що знову при надії, чрез негативний досвід перших вагітностей, жінка відчувала певний стрес.

"Боялася зробити зайвий рух, аби не нашкодити. Ставилася до свого тіла, як до крихкої вази. І у 21 рік таки стала мамою!", – зазначають у повідомленні.

Жінка не вірила своєму щастю

Віра розповіла, що у перші дні після народження первістки їй здавалося, що то сон.

"Я не вірила, що змогла виносити та народити. Щастю не було меж!", – пригадала жінка.

Так, одне за одним на світ з'явились ще шестеро діток. А нещодавно вона стала мамою восьмий раз.



Жінка народила здорову донечку / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Восьма вагітність

Свою 8 дитину – донечку Амелію жінка народила у Лікарні Святої Анни у Льовові. В цій лікарні вона народила вже 5 дитину, бо довіряє своїй лікарці, з якою знайома вже 12 років.

"У нас особливий зв'язок. Інколи вона передчуває те, що мені потрібна консультація і телефонує швидше, аніж я їй. Коли поруч лікар з багаторічним стажем, страх зникає", – додає Віра.

Вага крихітки при народженні – 3500 грамів, зріст – 53 сантиметри. Віра є мамою шести дівчаток та двох хлопчиків.