Во Львове женщина родила 8-го ребенка после того, как врачи поставили диагноз "бесплодие"
Источник:Первое медицинское объединение Львова
Вере Войткив из Львова исполнилось 40 лет. Она многодетная мать и недавно родила своего 8-го ребенка. Путь к материнству у женщины был не из легких – в 20 лет врачи поставили ей диагноз – бесплодие.
Невероятную историю материнства рассказали в Первом медицинском объединении Львова.
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Дагноз – бесплодие
Вера Войткив вышла замуж в 18 лет. Женщина сразу захотела стать мамой. Однако, первые две беременности Веры закончились неудачно – она теряла своих нерожденных крох на 14 – 15 неделе беременности. За два года попыток, в 20 лет врачи поставили молодой женщине неутешительный диагноз – бесплодие.
Отмечают, что на какое-то время Вера отбросила вопрос беременности – хотела дать своему истощенному организму отдохнуть – физически и психологически. Но от мечты о материнстве женщина не отказалась.
"Если все-таки будет Божья воля на то, чтобы я была мамой, то детей будет много", – именно так рассуждала Вера.
Новая беременность
Когда во время медицинского осмотра Вера узнала, что снова в надежде, из-за негативного опыта первых беременностей, женщина испытывала определенный стресс.
"Боялась сделать лишнее движение, чтобы не навредить. Относилась к своему телу, как к хрупкой вазе. И в 21 год таки стала мамой!", – отмечают в сообщении.
Женщина не верила своему счастью
Вера рассказала, что в первые дни после рождения первенца ей казалось, что это сон.
"Я не верила, что смогла выносить и родить. Счастью не было предела!", – вспомнила женщина.
Так, один за другим на свет появились еще шестеро детей. А недавно она стала мамой восьмой раз.
Женщина родила здоровую дочь / Фото Первого медицинского объединения Львова
Восьмая беременность
Своего 8 ребенка – дочь Амелию женщина родила в больнице Святой Анны во Львове. В этой больнице она родила уже 5 ребенка, потому что доверяет своей врачу, с которой знакома уже 12 лет.
"У нас особая связь. Иногда она предчувствует то, что мне нужна консультация и звонит быстрее, чем я ей. Когда рядом врач с многолетним стажем, страх исчезает", – добавляет Вера.
Вес крохи при рождении – 3500 граммов, рост – 53 сантиметра. Вера является мамой шести девочек и двух мальчиков.