Зеленський підписав закон, який дозволить загиблим військовим стати батьками

Президент Володимир Зеленський підписав закон про біологічне батьківство (материнство) для військових у випадку їхньої загибелі. Репродуктивні клітини військових зберігатимуть кілька років безкоштовно.

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу", який Рада підтримала 7 лютого. Його президент підписав сьогодні, 12 березня. Розповідаємо, що передбачає документ.

До теми Рада дозволила використовувати для запліднення репродуктивні клітини загиблих військових

Біоматеріал не знищать

Згідно з оновленим проєктом, біологічний матеріал полеглих військових зберігатиметься. Його не будуть утилізовувати, як було прописано у попередньому варіанті закону, що викликав обурення.

Як довго зберігатимуть репродуктивний матеріал

Тепер репродуктивні клітини військових безкоштовно зберігатимуть упродовж 3 років з моменту загибелі. А у разі закінчення терміну збереження клітин його можна буде продовжити за рахунок іншої особи, яку визначив сам військовий.

Військовий, репродуктивні клітини якого зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

Після того, як репродуктивні клітини загиблого військового/ї будуть використані, він чи вона будуть визнані батьком або матір'ю народженої дитини.

Що цьому передувало