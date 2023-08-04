Здуття живота та гази: чому виникають та як собі допомогти

Гази в організмі – це нормально і природно. Хоча й ніяково, тому про них прийнято або жартувати, або мовчати. Попри це, навіть з найпристойнішого з нас виходить 500 – 1500 мл газу щодня (це 10 – 20 пуків).

Від чого з'являються гази у кишечнику

У кишечнику їжа остаточно розщеплюється, потрібне всмоктується, непотрібне виводиться. Деякі продукти – клітковину, крохмаль та інші складні вуглеводи – ми не можемо переварити самі, зате можуть бактерії, що населяють кишечник.

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Гази – побічний продукт їхньої роботи. У кожної людини унікальний набір бактерій кишечника, від їхнього співвідношення залежить кількість та склад газів.

Інша причина газів у кишечнику – заковтування повітря, коли ми швидко їмо, п'ємо або розмовляємо під час їжі. Майже все це повітря досягає стравоходу або шлунка, а потім виходить з відрижкою. Те, що залишилося, потрапляє в тонку кишку, де частина всмоктується, а залишки – у товсту, щоб нарешті вийти.

Іноді в тонкій кишці їжа не всмоктується добре – не вистачає ферментів, які це роблять. Якщо не вистачає лактази, ферменту для розщеплення молочного цукру, або є непереносимість глютену, вживання відповідних продуктів може збільшити вироблення газів.

І останнє: метеоризм, тобто надлишок газів, може з'являтися при запорах, коли харчові відходи в товстій кишці починають бродити.

Від чого залежить запах

99% газової суміші – водень, вуглекислий газ (з кишечника), кисень і азот (з повітря). У третини людей виробляється ще метан. Всі ці речовини не пахнуть, тому ми не помічаємо, як часто ми пукаємо. До речі, метан і водень є горючими газами, тож їх можна ненадовго підпалити. Не питайте навіщо.

Для одного із досліджень про вміст пука навіть найняли двох суддів, які за спеціальною шкалою оцінювали потужність запаху. Виявилося, головні винуватці їдкого запаху – сполуки із сіркою. Сірководень – запах із відтінком тухлих яєць, метантіол – із гнилою капустою, диметилсульфід – із чимось між капустою та бензином.

Як позбутися запаху

Якщо здається, що газів стало занадто багато, можна переглянути дієту та звички.

Скоротити вживання продуктів із високим вмістом клітковини: квасоля, горох, сочевиця, цільнозернові, броколі, цвітна капуста, груші. Варто пам'ятати, що хоч клітковина викликає газоутворення, вона необхідна для продуктивної роботи шлунково-кишкового тракту та регулювання рівня цукру та холестерину в крові, так що зовсім відмовлятися від неї не можна. Можна зробити перерву.

Зменшити вживання пива та газованих напоїв – це додаткові гази до наших газів.

Зменшити кількість смаженої та жирної їжі – вона затримує вихід газів, і вони накопичуються.

Виключити молочні продукти або купувати безлактозні аналоги, якщо багато газів після молока.

Змінити харчові звички, щоб не заковтувати зайве повітря. Їсти повільніше і без розмов, не пити через соломинку, рідше жувати жуйку та смоктати карамельки.

Відмовитися від цукрозамінників: сорбіт, маніт, ксиліт можуть викликати надлишок газу.

Підкрутити зубні протези – погано підігнані протези можуть змусити ковтати зайве повітря під час їжі та пиття.

Альфа-галактозидазу, симетикон та активоване вугілля також часто рекомендують для зниження надлишку газів. Однак ці засоби не завжди демонструють свою ефективність, тому не рекомендуються для застосування.