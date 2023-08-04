Вздутие живота и газы: почему возникают и как помочь

Газы в организме – это нормально и естественно. Хотя и неловко, потому о них принято либо шутить, либо молчать. Несмотря на это даже из самого приличного из нас выходит 500 – 1500 мл газа ежедневно (это 10 – 20 пуков).

От чего появляются газы в кишечнике

В кишечнике пища окончательно расщепляется, нужно всасывается, не нужно выводится. Некоторые продукты – клетчатку, крахмал и другие сложные углеводы – мы не можем переварить сами, зато могут населяющие кишечник бактерии.

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Газы – побочный продукт их работы. У каждого человека уникальный набор микробов кишечного тракта, от их соотношения зависит количество и состав газов.

Другая причина газов в кишечнике – заглатывание воздуха, когда мы быстро едим, пьем или разговариваем во время еды. Почти весь этот воздух достигает пищевода или желудка, а затем выходит с отрыжкой. Оставшееся попадает в тонкую кишку, где часть всасывается, а остатки – в толстую, чтобы наконец выйти.

Иногда в тонкой кишке пища не впитывается хорошо – не хватает ферментов, которые это делают. Если не хватает лактазы, фермента для расщепления молочного сахара, или есть непереносимость глютена, употребление соответствующих продуктов может увеличить выработку газов.

И последнее: метеоризм, то есть избыток газов, может появляться при запорах, когда пищевые отходы в толстой кишке начинают бродить.

От чего зависит запах

99% газовой смеси – водород, углекислый газ (из кишечника), кислород и азот (из воздуха). У трети людей производится еще метан. Все эти вещества не пахнут, поэтому мы не замечаем, как часто мы пукаем. Кстати, метан и водород являются горючими газами, так что их можно ненадолго поджечь. Не спрашивайте зачем.

Для одного из исследований о содержании пука даже наняли двух судей, которые по специальной шкале оценивали мощность запаха. Оказалось, главные виновники едкого запаха – соединения с серой. Сероводород – запах с оттенком тухлых яиц, метантиол – с гнилой капустой, диметилсульфид – с чем-то между капустой и бензином.

Как избавиться от запаха

Если кажется, что газов стало слишком много, можно посмотреть диету и привычки.

Сократить употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки: фасоль, горох, чечевица, цельнозерновые, брокколи, цветная капуста, груши. Следует помнить, что хоть клетчатка вызывает газообразование, она необходима для продуктивной работы желудочно-кишечного тракта и регулирования уровня сахара и холестерина в крови, так что отказываться от нее нельзя. Можно совершить перерыв.

Уменьшить потребление пива и газированных напитков – это дополнительные газы к нашим газам.

Уменьшить количество жареной и жирной пищи – она задерживает выход газов, и они скапливаются.

Исключить молочные продукты или покупать безлактозные аналоги, если много газов после молока.

Изменить пищевые привычки, чтобы не заглатывать лишний воздух. Есть медленнее и без разговоров, не пить через соломинку, реже жевать жвачку и сосать карамельки.

Отказаться от сахарозаменителей: сорбит, маннит, ксилит могут вызвать избыток газа.

Подкрутить зубные протезы – плохо подогнанные протезы могут заставить проглатывать лишний воздух во время еды и питья.

Альфа-галактозидазу, симетикон и активированный уголь также часто рекомендуют для снижения избытка газов. Однако эти средства не всегда демонстрируют свою эффективность, потому не рекомендуются для применения.