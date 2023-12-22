Як подбати про сечовий міхур: поради лікаря і чому це важливо

19:33

Ми часто згадуємо про той чи інший орган уже тоді, коли відчуваємо біль, дискомфорт. Якщо говорити про сечовий міхур, то про нього ми згадуємо, якщо отримуємо цистит, або коли розвивається нетримання сечі.