Як подбати про сечовий міхур: поради лікаря і чому це важливо
22 грудня 2023, 19:33Читать новость на русском
Джерело:Лікарка Кулик Софія
Ми часто згадуємо про той чи інший орган уже тоді, коли відчуваємо біль, дискомфорт. Якщо говорити про сечовий міхур, то про нього ми згадуємо, якщо отримуємо цистит, або коли розвивається нетримання сечі.
Втім, здоров'я сечового міхура дуже важливе. Уролог-сексопатолог Кулик Софія розповіла, як подбати про сечовий міхур.
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Сечовидільна система – що треба знати
Це набір органів, що виконують важливу роботу – відфільтрування відходів з крові. Ці відходи переробляються на сечу. Як і інші частини тіла, сечовий міхур може подразнюватись.
Прості поради для здорового сечового міхура:
- Ніколи не перетримуйте сечу. Якщо виникає позив до сечопуску, то варто спорожнити сечовий міхур!
- Перед інтимом спорожнюйте сечовий міхур, щоб не травмувати його під час статевого акту та уникнути дискомфорту.
- Ніколи не тисніть на сечовий міхур. Якщо ви відчуваєте, що не можете цілком спорожнити сечовий міхур - зверніться до уролога, але не застосовуйте механічні маніпуляції!
- При перших симптомах циститу збільшіть питтєвий режим, здайте загальний аналіз сечі, а також посів сечі та обов'язково зверніться до лікаря.
- Не зловживайте гострою їжею, адже в надмірній кількості вона має подразнювальну дію на слизову оболонку.