Как позаботиться о мочевом пузыре: советы врача и почему это важно
22 декабря 2023, 19:33Читати новину українською
Источник:Врач Кулик София
Мы часто вспоминаем о том или ином органе уже тогда, когда чувствуем боль, дискомфорт. Если говорить о мочевом пузыре, то о нем мы вспоминаем, если получаем цистит, или когда развивается недержание мочи.
Впрочем, здоровье мочевого пузыря очень важно. Уролог-сексопатолог Кулик София рассказала, как позаботиться о мочевом пузыре.
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Мочевыделительная система – что нужно знать
Это набор органов, выполняющих важную работу – отфильтрование отходов из крови. Эти отходы перерабатываются в мочу. Как и другие части тела, мочевой пузырь может раздражаться.
Простые советы для здорового мочевого пузыря:
- Никогда не передерживайте мочу. Если возникает позыв к мочепуску, то следует опорожнить мочевой пузырь!
- Перед интимом опорожняйте мочевой пузырь, чтобы не травмировать его во время полового акта и избежать дискомфорта.
- Никогда не давите на мочевой пузырь. Если вы чувствуете, что не можете полностью опорожнить мочевой пузырь – обратитесь к урологу, но не применяйте механические манипуляции!
- При первых симптомах цистита увеличьте питьевый режим, сдайте общий анализ мочи, посев мочи и обязательно обратитесь к врачу.
- Не злоупотребляйте острой пищей, ведь в избыточном количестве она оказывает раздражающее действие на слизистую.