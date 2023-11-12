Знайшли простий спосіб підтримувати здоровʼя мозку

Група вчених із Сінгапуру провела дослідження, щоб вивчити зв'язок між домашніми справами як формою фізичної активності та збереженням когнітивних функцій у людей похилого віку. Виявилося, що прибирання підлоги, витирання пилу та приготування їжі можуть бути справжнім порятунком для літніх людей.

Відомо, що помірні фізичні навантаження сприятливо впливають на загальне самопочуття, нормалізацію артеріального тиску, та, крім того, можуть покращити якість життя у пацієнтів із деменцією.

Також на тему Знайшли простий спосіб сповільнити старіння мозку

Нове дослідження фізичної активності

Нове дослідження на чолі з Шио Лян Ві включало дві групи добровольців: 249 осіб віком від 21 до 64 років та 240 осіб віком від 65 до 90 років, всі вони проживають у місті Ішунь у Сінгапурі. Учасники проходили тести для оцінки когнітивних функцій та ризику падінь, включаючи якнайшвидшого вставання зі стільця, згинання та розгинання колін.

Також добровольці заповнили анкети, в яких розповіли про свою щоденну фізичну активність та обсяги виконаних домашніх справ. Більшість регулярних домашніх справ виконували жінки.

Домашні справи покращують стан літніх людей

Після ретельної корекції результатів з урахуванням віку, статі та інших факторів стало зрозуміло, що рівень когнітивних функцій у людей похилого віку від 65 до 90 років покращується на 14%, якщо вони приділяють в середньому 131 хвилину на тиждень домашнім справам.

У групі учасників віком від 21 до 64 років цей показник становив 8%. На думку авторів дослідження, нижчі показники серед молодих учасників швидше за все пов'язані з тим, що їхні вихідні дані вищі, ніж у старшій групі, та когнітивні функції знижуються повільніше.

Дослідження також виявило, що у людей похилого віку, які виконують легкі та невимушені домашні справи без серйозного фізичного навантаження, когнітивні здібності та пам'ять покращуються на 5%. Найвищі результати помічені у добровольців, які приділяють цим заняттям у середньому 902 хвилини на тиждень. Крім того, їхня фізична активність також виявилася кращою порівняно з тими, хто витрачає на домашні справи менше часу, і ризик падінь був значно нижчим.

Вчені підкреслюють, що робота по дому є цілеспрямованою діяльністю, якою займаються багато людей похилого віку. Незалежно від рівня іншої фізичної активності ці домашні турботи пов'язані з поліпшенням пам'яті та ефективною профілактикою падінь.