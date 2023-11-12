Нашли простой способ поддерживать здоровье мозга

Группа ученых из Сингапура провела исследования, чтобы изучить связь между домашними делами как формой физической активности и сохранением когнитивных функций у пожилых людей. Оказалось, что уборка полов, вытирание пыли и приготовление пищи могут быть настоящим спасением для пожилых людей.

Известно, что умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на общее самочувствие, нормализацию артериального давления и, кроме того, могут улучшить качество жизни у пациентов с деменцией.

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Новое исследование физической активности

Новое исследование во главе с Шио Лян Ви включало две группы добровольцев: 249 человек в возрасте от 21 до 64 лет и 240 человек в возрасте от 65 до 90 лет, все они проживают в городе Ишунь в Сингапуре. Участники проходили тесты для оценки когнитивных функций и риска падений, включая скорейшее вставание со стула, сгибание и разгибание колен.

Также добровольцы заполнили анкеты, в которых рассказали о своей ежедневной физической активности и объемах домашних дел. Большинство регулярных домашних дел выполняли женщины.

Домашние дела улучшают состояние пожилых людей

После тщательной коррекции результатов с учетом возраста, пола и других факторов стало понятно, что уровень когнитивных функций у пожилых людей от 65 до 90 лет улучшается на 14%, если они уделяют в среднем 131 минуту в неделю домашним делам.

В группе участников от 21 до 64 лет этот показатель составлял 8%. По мнению авторов исследования, более низкие показатели среди молодых участников скорее связаны с тем, что их исходные данные выше, чем в старшей группе, и когнитивные функции снижаются медленнее.

Исследование также выявило, что у пожилых людей, которые выполняют легкие и непринужденные домашние дела без серьезной физической нагрузки, когнитивные способности и память улучшаются на 5%. Самые высокие результаты отмечены у добровольцев, уделяющих этим занятиям в среднем 902 минуты в неделю. Кроме того, их физическая активность также оказалась лучше по сравнению с теми, кто тратит на домашние дела меньше времени, и риск падений был значительно ниже.

Ученые подчеркивают, что работа по дому является целенаправленной деятельностью, которой занимаются многие пожилые люди. Независимо от уровня другой физической активности, эти домашние заботы связаны с улучшением памяти и эффективной профилактикой падений.