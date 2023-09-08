У всьому світі різко зросла смертність від раку серед молодих людей: чому так відбувається

Понад мільйон людей молодше 50 років щороку помирають від раку. За прогнозами вчених, до 2030 року цей показник зросте ще на 21%.

Ще нещодавно вважалося, що рак – хвороба літніх людей. Проте дослідження міжнародної команди вчених вкотре підтвердило, що це не так. Онкологічні захворювання справді більш поширені серед людей старших 50 років, але його частка серед молодих збільшилася у всьому світі.

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І це, за словами авторів нової роботи має серйозні особисті та соціальні наслідки. Вчені з'ясували, якою є статистика з 29 видів раку, діагностованих у віці від 14 до 49 років, на основі дослідження "Глобальний тягар хвороб" (GBD) від 2019 року. У вибірку увійшли 204 країни. Для оцінки використовували такі дані, як рівень захворюваності, рівень смертності та розрахункову річну відсоткову зміну.

Все більше молодих людей помирає від раку

Дослідники з'ясували, що 2019 онкологічні захворювання виявили у 3,26 мільйона людей 14 – 49 років – на 79,1% більше, ніж 1990 року. Найчастіше ці пацієнти хворіли та помирали від раку молочної залози.

Водночас найшвидші тенденції до зростання поширеності серед молодих людей продемонстрували рак носоглотки та передміхурової залози, а рак печінки показав у цьому плані різке зниження.

Кількість смертей від раку з раннім початком 2019 року становила 1,06 мільйона – на 27,7% більше, ніж 1990. До чотирьох найбільш ранніх видів раку з найвищими показниками смертності належать рак молочної залози, трахеї, бронхів та легень, а також шлунка та колоректальний рак. Смертність від раку нирки та раку яєчників показали найшвидші тенденції зростання в ранньому віці, а рак печінки – різке зниження,

– зазначили вчені.

Також вчені виявили гендерні відмінності. За їхніми підрахунками, з 1990 по 2019 рік загальна захворюваність на рак до 50 років була нижчою у чоловіків, ніж у жінок. Перші частіше страждали на рак трахеї, бронхів та легень (від 149,9 до 186,5 на 100 тисяч), другі – на рак грудей (від 316,7 до 378,7 на 100 тисяч осіб).

Де найвища смертність від раку

Що стосується відмінностей між країнами та регіонами, то найвищий показник захворюваності на рак, стандартизований за віком населення (ASIR), автори роботи зареєстрували в Північній Америці (273,2 на 100 тисяч населення), а найнижчий – у Західній Африці. на південь від Сахари (37,4 на 100 тисяч). Найвищий показник смертності, скоригований з урахуванням вікової структури населення (ASDR), зафіксували в Океанії (39,1 на 100 тисяч), Східній Європі (33,7 на 100 тисяч) та Центральній Азії (31,8 на 100 тисяч). Найнижчим ASDR виявився в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (16,3 на 100 тисяч).

Які фактори впливають на рак

Проаналізувавши поведінкові та метаболічні фактори ризику, вчені дійшли висновку, що на ймовірність розвитку раку молочної залози насамперед впливали вживання алкоголю, куріння, вживання червоного м'яса в раціоні, відсутність фізичної активності та високий рівень глюкози в крові натще. На DALY (роки життя, скориговані по непрацездатності) у разі раннього раку трахеї, бронхів і легень найсильніше позначилися куріння тютюну, дієта з низьким вмістом фруктів та високий рівень глюкози натще.

До списку шести факторів ризику розвитку колоректального раку в молодості потрапили харчування, вживання спиртного, куріння, низька фізична активність, високий індекс маси тіла та високий рівень глюкози натще. Дієта з високим вмістом натрію (солі) та куріння назвали глобальними факторами, що впливають на ймовірність виникнення раку шлунка.

Також дослідники зробили прогноз на 2020 – 2030 роки. Згідно з ним, люди 40 – 44 і 45 – 49 років – основні групи, схильні до розвитку раку і смертності від нього. Показник захворюваності, стандартизований за віком населення (ASIR), продовжуватиме зростати у всьому світі, а ASDR (смертність з урахуванням вікової структури населення) показав невелике збільшення порівняно з 2019 роком, особливо у чоловіків. 2030 року зростання захворюваності та смертності від раку в ранньому віці в усьому світі становитиме 31% і 21%, підсумували вчені.