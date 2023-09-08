Во всем мире резко возросла смертность от рака среди молодых людей: почему так происходит

Более миллиона людей младше 50 лет ежегодно умирают от рака. По прогнозам ученых, к 2030 году этот показатель вырастет еще на 21%.

Еще недавно считалось, что рак – болезнь пожилых людей. Однако исследование международной команды ученых еще раз подтвердило, что это не так. Онкологические заболевания действительно более распространены среди людей старше 50 лет, но его доля среди молодых увеличилась по всему миру.

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И это, по словам авторов новой работы, имеет серьезные личные и социальные последствия. Ученые выяснили, какова статистика из 29 видов рака, диагностированных в возрасте от 14 до 49 лет, на основе исследования "Глобальное бремя болезней" (GBD) от 2019 года. В выборку вошли 204 страны. Для оценки использовались такие данные, как уровень заболеваемости, уровень смертности и расчетное годовое процентное изменение.

Все больше молодых людей умирает от рака

Исследователи выяснили, что в 2019 году онкологические заболевания выявили у 3,26 миллиона человек 14 – 49 лет – на 79,1% больше, чем в 1990 году. Чаще эти пациенты болели и умирали от рака молочной железы.

В то же время самые быстрые тенденции роста распространенности среди молодых людей продемонстрировали рак носоглотки и предстательной железы, а рак печени показал в этом плане резкое снижение.

Число смертей от рака с ранним началом 2019 года составило 1,06 миллиона – на 27,7% больше, чем 1990. К четырем наиболее ранним видам рака с наивысшими показателями смертности относятся рак молочной железы, трахеи, бронхов и легких, а также желудка и колоректальный рак. Смертность от рака почки и рака яичников показали самые быстрые тенденции роста в раннем возрасте, а рак печени – резкое снижение,

– отметили ученые.

Также ученые выявили гендерные отличия. По их подсчетам, с 1990 по 2019 год общая заболеваемость раком до 50 лет была ниже у мужчин, чем у женщин. Первые чаще страдали раком трахеи, бронхов и легких (от 149,9 до 186,5 на 100 тысяч), вторые – раком груди (от 316,7 до 378,7 на 100 тысяч человек).

Где самая высокая смертность от рака

Что касается различий между странами и регионами, то самый высокий показатель заболеваемости раком, стандартизированный по возрасту населения (ASIR), авторы работы зарегистрировали в Северной Америке (273,2 на 100 тысяч населения), а самый низкий – в Западной Африке. к югу от Сахары (37,4 на 100 тысяч). Самый высокий показатель смертности, скорректированный с учетом возрастной структуры населения (ASDR), был зафиксирован в Океании (39,1 на 100 тысяч), Восточной Европе (33,7 на 100 тысяч) и Центральной Азии (31,8 на 100 тысяч). Самым низким ASDR оказался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (16,3 на 100 тысяч).

Какие факторы влияют на рак

Проанализировав поведенческие и метаболические факторы риска, ученые пришли к выводу, что на вероятность развития рака молочной железы влияли прежде всего употребление алкоголя, курение, употребление красного мяса в рационе, отсутствие физической активности и высокий уровень глюкозы в крови натощак. На DALY (годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности) в случае раннего рака трахеи, бронхов и легких сильнее сказались курение табака, диета с низким содержанием фруктов и высокий уровень глюкозы натощак.

В список шести факторов риска развития колоректального рака в молодости попали питание, употребление спиртного, курение, низкая физическая активность, высокий индекс массы тела и высокий уровень глюкозы натощак. Диета с высоким содержанием натрия (соли) и курение назвали глобальными факторами, влияющими на вероятность возникновения рака желудка.

Также исследователи сделали прогноз на 2020-2030 годы. Согласно ему, люди 40 – 44 и 45 – 49 лет – основные группы, склонные к развитию рака и смертности от него. Показатель заболеваемости, стандартизированный по возрасту населения (ASIR), будет расти во всем мире, а ASDR (смертность с учетом возрастной структуры населения) показал небольшое увеличение по сравнению с 2019 годом, особенно у мужчин. В 2030 году рост заболеваемости и смертности от рака в раннем возрасте во всем мире составит 31% и 21%, подытожили ученые.