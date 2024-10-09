Що робити, коли в горлі застрягла кістка

Не намагайтеся самостійно діставати кістку з горла за допомогою пінцета або просувати її за допомогою шматка хліба чи води. Якщо відчуття дискомфорту через кістку в горлі не минає, потрібно звернутися за допомогою до кваліфікованого спеціаліста.

Відчуття поколювання, дискомфорту, поява кашлю та болю в горлі після вечері з рибою – не рідкісна проблема. У Інтернеті можна знайти багато порад щодо дій в разі, якщо в горлі застрягла рибна кістка, однак найважливіша з них – не панікувати, пише Cleveland Clinic.

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Що не можна робити, коли в горлі застрягла кістка

Деякі рекомендації можуть бути сумнівними, тому важливо розібратися, що дійсно безпечно, а що ні. Спочатку розглянемо, що робити не можна:

Споживання хліба або бананів не допоможе і може навіть ускладнити ситуацію, якщо частина кістки відламається та застрягне ще сильніше. Спроби витягнути кістку самостійно пальцями або пінцетом, особливо без попереднього досвіду, можуть призвести до того, що кістка заглибиться або зламається. Надмірне споживання води, рослинної олії або оцту марне і може навіть зашкодити слизовій оболонці стравоходу.

Що робити коли кістка застрягла в горлі

Найкращий варіант – звернутися до отоларинголога, який зможе швидко та ефективно розв'язати проблему. Спочатку лікар проведе огляд горла, іноді потрібна ларингоскопія або рентген.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Якщо кістку видно, використовуються спеціальні інструменти для її видалення. Якщо вона досягла гортанної частини, можливе використання гортанних дзеркал та спеціальних щипців з місцевою анестезією.

Після процедури дискомфорт та подразнення можуть зберігатися кілька днів тому рекомендується м'яка дієта, полоскання антисептиками та приймання антибактеріальних засобів.

В деяких випадках кістка може самостійно просунутися по травному тракту без подальших ускладнень, залишивши лише невелику подряпину, яка з часом перестане боліти.