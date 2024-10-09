Что делать, когда в горле застряла кость

Не пытайтесь самостоятельно доставать кость из горла с помощью пинцета либо продвигать ее с помощью куска хлеба либо воды. Если ощущение дискомфорта из-за кости в горле не проходит, нужно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Ощущение покалывания, дискомфорта, появление кашля и боли в горле после ужина с рыбой – не редкая проблема. В Интернете можно найти много советов относительно действий в случае, если в горле застряла рыбная кость, однако самая важная из них – не паниковать, пишет Cleveland Clinic.

Также на тему Почему возникает аллергия и может ли она появиться внезапно

Что нельзя делать, когда в горле застряла кость

Некоторые рекомендации могут быть сомнительными, поэтому важно разобраться, что действительно безопасно, а что нет. Сначала рассмотрим, что делать нельзя:

Потребление хлеба или бананов не поможет и может даже усугубить ситуацию, если часть кости отломится и застрянет еще сильнее. Попытки вытащить кость самостоятельно пальцами или пинцетом, особенно без предварительного опыта, могут привести к тому, что кость углубится или сломается. Чрезмерное потребление воды, растительного масла или уксуса бесполезно и может даже повредить слизистой оболочке пищевода.

Что делать когда кость застряла в горле

Лучший вариант – обратиться к отоларингологу, который сможет быстро и эффективно решить проблему. Сначала врач проведет осмотр горла, иногда требуется ларингоскопия или рентген.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Если кость видна, используются специальные инструменты для ее удаления. Если она достигла гортанной части, возможно использование гортанных зеркал и специальных щипцов с местной анестезией.

После процедуры дискомфорт и раздражение могут сохраняться несколько дней поэтому рекомендуется мягкая диета, полоскание антисептиками и прием антибактериальных средств.

В некоторых случаях кость может самостоятельно продвинуться по пищеварительному тракту без дальнейших осложнений, оставив лишь небольшую царапину, которая со временем перестанет болеть.