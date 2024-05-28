Імовірно, вчені зрозуміли, як запобігти розвитку алергії на арахіс

Арахіс – одна з найпоширеніших причин харчової алергії. Учені зробили нове важливе відкриття, яке сприяє розумінню причин і механізмів її розвитку і головне – допоможе попередити її виникнення.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі NEJM Evidence, а провели його учені з Королівського коледжу Лондона. Вони залучили до експерименту дітей до 12 років, їх розділили на 2 групи.

Дивіться також Чому деякі алергії мають сезонний характер та що їх викликає

Спершу трохи статистики

Алергію на арахіс мають близько 2% дітей молодшого віку в Північній Америці, Великій Британії, Західній Європі та Австралії. Небезпека в тому, що у багатьох з них навіть невелика кількість цього продукту може призвести до небезпечної для життя алергічної реакції.

Деталі дослідження

Перша група учасників регулярно вживала арахіс до 5 років, діти у другій групі – мали уникати споживання цього продукту. Вияивлось, що раннє введення арахісу до раціону знизило ризик алергії в цьому віці на 81%.

Учені продовжили спостерігати за дітьми обох груп до досягнення ними 12 років. У цей період учасники могли їсти арахіс у будь-якій кількості та з будь-якою частотою.

Встановлено, що 15,4% учасників з групи, які уникали арахіс до 5 років, та 4,4%, які постійно їли його в цей період, мали алергію на арахіс у віці 12 років або старше.

Як радять вводити в раціон арахіс

, регулярне вживання арахісу в ранньому віці знижує ризик розвитку алергії у підлітковому віці на 71%.

У дослідженні зазначають, що вводити у прикорм арахіс можна у віці 4 місяців. Втім, немовля має бути готовим до відлучення від грудей, і продукт слід вводити у вигляді м'якої пюреподібної пасти або у вигляді арахісових слойок.

Раннє споживання арахісу дозволить запобігти більш ніж 100 000 нових випадків алергії на арахіс щороку в усьому світ,

– зауважив співавтор дослідження Гідеон Лак.

За словами дослідників, частота й кількість спожитого арахісу була різною в обох групах і були періоди, коли діти зовсім не їли його. Отже, для захисту від алергії не треба вживати арахісові продукти протягом усього дитинства та раннього підліткового віку на постійній основі.