Предположительно, ученые поняли, как предотвратить развитие аллергии на арахис

Арахис – одна из самых распространенных причин пищевой аллергии. Ученые сделали новое важное открытие, которое способствует пониманию причин и механизмов ее развития и главное – поможет предупредить ее возникновение.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале NEJM Evidence, а провели его ученые из Королевского колледжа Лондона. Они привлекли к эксперименту детей до 12 лет, их разделили на 2 группы.

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Сначала немного статистики

Аллергию на арахис имеют около 2% детей младшего возраста в Северной Америке, Великобритании, Западной Европе и Австралии. Опасность в том, что у многих из них даже небольшое количество этого продукта может привести к опасной для жизни аллергической реакции.

Детали исследования

Первая группа участников регулярно употребляла арахис до 5 лет, дети во второй группе – должны были избегать потребления этого продукта. Оказалось, что раннее введение арахиса в рацион снизило риск аллергии в этом возрасте на 81%.

Ученые продолжили наблюдать за детьми обеих групп до достижения ими 12 лет. В этот период участники могли есть арахис в любом количестве и с любой частотой.

Установлено, что 15,4% участников из группы, которые избегали арахис до 5 лет, и 4,4%, которые постоянно ели его в этот период, имели аллергию на арахис в возрасте 12 лет или старше.

Как советуют вводить в рацион арахис

, регулярное употребление арахиса в раннем возрасте снижает риск развития аллергии в подростковом возрасте на 71%.

В исследовании отмечают, что вводить в прикорм арахис можно в возрасте 4 месяцев. Впрочем, младенец должен быть готов к отлучению от груди, и продукт следует вводить в виде мягкой пюреобразной пасты или в виде арахисовых слоек.

Раннее потребление арахиса позволит предотвратить более чем 100 000 новых случаев аллергии на арахис ежегодно во всем мире,

– отметил соавтор исследования Гидеон Лак.

По словам исследователей, частота и количество потребленного арахиса была разной в обеих группах и были периоды, когда дети совсем не ели его. Итак, для защиты от аллергии не надо употреблять арахисовые продукты в течение всего детства и раннего подросткового возраста на постоянной основе.