Чи можна займатись спортом у спеку

Україну вже кілька тижнів тероризує аномальна спека, але фізична активність все одно залишається важливою. Пояснюємо, наскільки вона корисна та як зменшити ризики для здоровʼя.

Користь спорту на свіжому повітрі

Регулярні фізичні вправи – найкраще, що людина може зробити для свого здоров'я. Так вважають фахівці Гарвардської медичної школи, ВООЗ та інших не менш авторитетних організацій. За їхньою логікою, займатися спортом корисно у будь-який сезон, і літо не виняток. Тим більше, що хороша погода – потужний природний мотиватор, встати нарешті з дивана і вийти на свіже повітря.

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На користь тренувань просто неба говорить безліч досліджень. Систематичний огляд 133 наукових праць показує, що фізична активність на свіжому повітрі позитивно впливає на здоров'я: покращує серцево-судинну функцію, знижує ризик деяких видів раку, ожиріння та діабету 2 типу, сприяє кращому психоемоційному стану людини та навіть підвищує якість життя.

Дослідники вважають, що всі ці ефекти ґрунтуються на поєднанні факторів: достатній синтез вітаміну D, кращий доступ кисню та соціалізація.

Спека і спорт

Однак фітнес на природі має і мінуси. Дослідники відзначають вищий ризик травм, особливо під час занять екстремальними видами спорту. Але набагато популярніші фактори, які можуть перекреслити переваги фітнесу в спекотний день, – це висока температура повітря та негативний вплив на шкіру ультрафіолетових променів.

У сонячну погоду організм змушений витрачати більше енергії на терморегуляцію, що неминуче позначається на самопочутті та продуктивності тренування. Збільшується потовиділення та артеріальний тиск, частішає пульс, кров стає густішою через втрату вологи, що збільшує навантаження на серце.

Як зменшити ризики

Щоб уникнути проблем зі здоров'ям та отримати користь від вправ на свіжому повітрі, експерти радять:

Вибирайте для тренування світанок або захід сонця, коли температура повітря і сонячна активність мінімальні. Оптимальна температура для фітнесу, згідно з рекомендаціями Американського коледжу спортивної медицини, – 20 – 23 градуси за Цельсієм при вологості 20–60%.

Скасуйте тренування або перенесіть його в приміщення, що кондиціонується, при температурі повітря понад +26 градусів за Цельсієм. Невелике дослідження на професійних футболістах показало, що за +30 градусів за Цельсієм біомаркери стресу були статистично значущими навіть у тренованих атлетів.

Використовуйте крем із SPF для всіх відкритих ділянок тіла. Не забувайте наносити його на вуха, задню частину шиї, стопи та пальці.

Вибирайте легкий світлий одяг та взуття з функцією відведення вологи. Технологічні синтетичні тканини краще справляються з цим завданням, ніж льон або бавовна.

Сонцезахисний одяг або крем з високим ступенем захисту від ультрафіолету необхідні також при зайнятті водними видами спорту.

Робіть кілька ковтків води або ізотоніка кожні 15 хвилин тренування, щоб уникнути зневоднення.

Контролюйте свій стан. Стрибки пульсу, відчуття нудоти, сплутаності свідомості, раптова сухість шкіри, блідість, судоми – характерні ознаки теплового удару. При перших ознаках нездужання рекомендується піти в приміщення або тінь, випити води, за можливості – прийняти прохолодний душ.