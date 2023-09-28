Замкнуте коло: ліки проти коронавірусу сприяють його поширенню

Популярний у багатьох країнах препарат проти коронавірусу – молнупіравір, – як виявилося, сприяє появі нових мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 – збудника COVID-19.

Противірусний препарат молнупіравір міжнародної фармацевтичної компанії Merck з кінця 2021 стали призначати пацієнтам з COVID-19. Він став першими пероральними ліками, які Всесвітня організація охорони здоров'я включила до своїх рекомендацій щодо лікування коронавірусної хвороби.

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Спочатку молнупіравір показав обмежену ефективність проти COVID-19. Але згодом фахівці заявили, що він не знижує рівень госпіталізації або смертності від коронавірусу в групах вакцинованих людей, схильних до високого ризику зараження. Проте цей препарат швидко став популярним, зокрема внаслідок своєї доступності, особливо в Китаї.

Нове дослідження коронавірусу

Вчені з Інституту Френсіса Крика у Лондоні, Імперського коледжу Лондона Ліверпульського університету (Великобританія) та Кейптаунського університету у Південній Африці вирішили провести власну перевірку. І дійшли висновку, що молнупіравір може допомагати подальшому поширенню коронавірусу, який вже мутував в організмі людини, яка приймала цей препарат, але не одужала остаточно.

Молнупіравір діє шляхом поширення мутацій при реплікації вірусної РНК. Більшість випадкових мутацій, ймовірно, будуть згубними для вірусу, а багато з них виявляться летальними для нього. Тому підвищена частота мутацій, викликана молнупіравіром, в результаті знижує вірусне навантаження. Але якщо деякі хворі, які отримують молнупіравір, не повністю виліковуються від інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, може виникнути ризик подальшої передачі варіантів із мутацією,

– автор дослідження Theo Sanderson.

Ліки проти COVID-19 сприяють мутації вірусу

Вчені проаналізували глобальну базу даних, що містить мільйони геномних послідовностей коронавірусу SARS-CoV-2, щоб зрозуміти коли він мутував і як. У результаті автори дослідження підтвердили, що особливий клас довгих філогенетичних гілок, що відрізняються переважанням мутацій G – A, з'явилися лише в 2022 році – і саме після того, як почалося масове застосування молнупіравіру.

У країнах та вікових групах, які активно лікувалися ним, це було особливо помітно. Наприклад, у Великій Британії, Японії, Сполучених Штатах Америки та Австралії. Навпаки, у державах з низьким показником гілок G – A, за якими було достатньо даних, не використовували молнупіравір.

Таким чином, ознаки лікування молнупіравіром можна виявити в базах даних геномних послідовностей SARS-CoV-2. Однак, хоча прийом молнупіравіру міг призвести до мутацій збудника COVID-19, поки немає доказів того, що зростання кількості тих, хто заразився штамом Омікрон і його варіантами, пов'язаний з лікуванням цим препаратом.