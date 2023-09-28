Замкнутый круг: лекарство против коронавируса способствует его распространению

Популярный во многих странах препарат против коронавируса – молнупиравир, – как оказалось, способствует появлению новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2 – возбудителя COVID-19.

Противовирусный препарат молнупиравир международной фармацевтической компании Merck с конца 2021 года стали назначать пациентам с COVID-19. Он стал первым пероральным лекарством, которое Всемирная организация здравоохранения включила к своим рекомендациям по лечению коронавирусной болезни.

Также на тему Врачи заметили изменения в COVID-19: насколько они опасны

Первоначально молнупиравир показал ограниченную эффективность против COVID-19. Но впоследствии специалисты заявили, что он не снижает уровень госпитализации или смертности от коронавируса в группах вакцинированных людей, подверженных высокому риску заражения. Однако этот препарат быстро стал популярен, в частности из-за своей доступности, особенно в Китае.

Новое исследование коронавируса

Ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, Имперского колледжа Лондона Ливерпульского университета (Великобритания) и Кейптаунский университет в Южной Африке решили провести свою проверку. И пришли к выводу, что молнупиравир может помогать дальнейшему распространению коронавируса, который уже мутировал в организме человека, который принимал этот препарат, но не выздоровел окончательно.

Молнупиравир действует путем распространения мутаций при репликации вирусной РНК. Большинство случайных мутаций, вероятно, будут губительны для вируса, а многие из них окажутся летальными для него. Поэтому повышенная частота мутаций, вызванная молнупиравиром, в результате снижает вирусную нагрузку. Но если некоторые больные, получающие молнупиравир, не полностью излечиваются от инфекции, вызванной SARS-CoV-2, может возникнуть риск дальнейшей передачи вариантов с мутацией,

– автор исследования Theo Sanderson.

Лекарство против COVID-19 способствует мутации вируса

Ученые проанализировали глобальную базу данных, содержащую миллионы геномных последовательностей коронавируса SARS-CoV-2, чтобы понять, когда он мутировал и как. В результате авторы исследования подтвердили, что особый класс длинных филогенетических ветвей, отличающихся преобладанием мутаций G – A, появились только в 2022 году – и именно после того, как началось массовое применение молнупиравира.

В странах и возрастных группах, активно лечившихся им, это было особенно заметно. К примеру, в Великобритании, Японии, Соединенных Штатах Америки и Австралии. Напротив, в государствах с низким показателем ветвей G – A, по которым было достаточно данных, не использовали молнупиравир.

Таким образом, признаки лечения молнупиравиром можно обнаружить в базах данных геномных последовательностей SARS-CoV-2. Однако, хотя прием молнупиравира мог привести к мутациям возбудителя COVID-19, пока нет доказательств того, что рост числа заразившихся штаммом Омикрон и его вариантами связан с лечением этим препаратом.