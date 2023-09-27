Залякування і цькування жінок через аборти: в Росії випустили методичку для гінекологів

В Росії, як справжній диктаторській країні, створюють методички для усього населення. Тепер активно використовують методичку для гінекологів, щоб залякувати жінок, які хочуть перервати вагітність.

Російське МОЗ випустило список рекомендацій щодо поводження з пацієнтками, про це повідомляють росЗМІ, передає 24 Канал. Очевидно, щоб вони народжували більше, гінекологи повинні відмовляти росіянок від абортів. Пілотний проєкт запустили в Архангельській, Новгородській, Магаданській, Калузької та Тульській областях. Також методичку використовуватимуть у Приморському та Камчатському краях.

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Що мають казати гінекологи жінкам

Гінекологи мають проводити бесіди з жінками, які прийшли на консультацію перед абортом. Як лікар відпрацьовуватиме відговорення, залежить від віку пацієнтки.

Якщо вагітній до 18 років, то гінеколог казатиме, що вагітність це прекрасний і природний стан для кожної жінки, тому що у всіх вона проходить однаково. Кар'єру, якщо раптом вам того захотілося, можна встигнути зробити завжди, а ось дитину народити треба у молодому віці. Також лікар може згадати, що дитина зміцнить союз із партнером.

Якщо пацієнтці від 18 до 35 років, її заохочуватимуть нагородами. Наприклад, у методичці є така фраза, що коли ви народите 7 чи більше дітей, то можете бути нагороджені орденом батьківської слави. При народженні 4 і більше дітей – медаллю до цього ордену.

Ще вагітних цієї вікової категорії переконуватимуть, що діти не завжди відволікають від домашніх справ. Вони здебільшого зайняті іграми між собою та спільною справою, тож, мабуть, треба народжувати одразу двох. І, звичайно, будуть лякати пацієнток, адже за статистикою, каже нам методичка, пари з дітьми розлучаються рідше, ніж бездітні.

Для жінок старше 35 років теж є залякування. У старшому репродуктивному віці складно стати мамою, іноді не допомагає навіть ЕКО. У таких випадках, як написано у методичці, залишається лише два виходи – усиновити дитину чи змиритися з неможливістю стати батьками.

А Україна – на щастя, не Росія, тому нагадаємо, що наявність і кількість дітей, як і вік, коли їх народжувати – це ваш особистий вибір.