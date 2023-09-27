Устрашение и травля женщин из-за абортов: в России выпустили методичку для гинекологов

В России как настоящей диктаторской стране создают методички для всего населения. Теперь активно используют методичку для гинекологов, чтобы запугивать женщин, желающих прервать беременность.

Российский Минздрав выпустил список рекомендаций по обращению с пациентками, об этом сообщают росСМИ. 24 Канал. По-видимому, чтобы они рожали больше, гинекологи должны отказывать россиянок от абортов. Пилотный проект был запущен в Архангельской, Новгородской, Магаданской, Калужской и Тульской областях. Также методичку будут использовать в Приморском и Камчатском краях.

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Что должны говорить гинекологи женщинам

Гинекологи должны проводить беседы с женщинами, пришедшими на консультацию перед абортом. Как врач будет отрабатывать отговорку, зависит от возраста пациентки.

Если беременной до 18 лет, то гинеколог будет говорить, что беременность это прекрасное и природное состояние для каждой женщины, потому что у всех она проходит одинаково. Карьеру, если вдруг вам этого захотелось, можно успеть сделать всегда, а вот ребенка родить надо в молодом возрасте. Также врач может упомянуть, что ребенок укрепит союз с партнером.

Если пациентке от 18 до 35 лет, ее будут поощрять наградами Например, в методике есть такая фраза, что если вы родите 7 или более детей, то можете быть награждены орденом родительской славы. При рождении 4 и более детей – медалью в этот орден.

Еще беременных этой возрастной категории будут убеждать, что дети не всегда отвлекают от домашних дел. Они в большинстве своем заняты играми между собой и общим делом поэтому, пожалуй, нужно рожать сразу двух. И, конечно, будут пугать пациенток, ведь по статистике, говорит нам методичка, пары с детьми расстаются реже, чем бездетные.

Для женщин старше 35 лет тоже есть устрашение. В старшем репродуктивном возрасте сложно стать мамой, иногда не помогающей даже ЭКО. В таких случаях, как написано в методике, остается только два выхода – усыновить ребенка или смириться с невозможностью стать родителями.

А Украина – к счастью, не Россия, поэтому напомним, что наличие и количество детей, как и возраст, когда их рожать – это ваш выбор.