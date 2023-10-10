Вперше в історії: проєкт закону про медичний канабіс допустили до другого "туру" у Раді

13 липня Верховна Рада у першому читанні більшістю голосів підтримала законопроєкт, який передбачає легалізацію медичного канабісу. Тепер Комітет здоров'я допустив його до другого читання.

Влітку президент Зеленський наголосив на потребі "чесно" легалізувати медичний канабіс, аби українцям "не довелося терпіти біль війни". Згодом із закликом ухвалити відповідний закон до Верховної Ради звернулася РНБО.

Дивіться також Марихуана та медичний канабіс: у чому різниця

Пропонують тисячу поправок

10 жовтня Комітет здоровʼя нації рекомендував законопроект № 7457 про медичний канабіс до другого читання. Про це повідомила нардепка Ольга Стефанишина.

Майже тисяча поправок, десятки годин обговорень з правоохоронцями, аграріями, депутатами і громадськістю: ми зробили все, щоби пацієнти могли отримати ліки якомога скоріше, бізнес мав можливості для роботи в Україні, а весь процес був під чітким і прозорим контролем держави,

– заявила членкиня Комітету здоров'я.

Також нардепка додала, що законопроєкт про канабіс "ще ніколи так далеко не заходив".

Що передбачає законопроєкт

13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. Він дозволяє використовувати канабіс, смол канабісу, екстракти й настоянки цієї рослини у медичних, наукових та промислових цілях. Для контролем за обігом та виробництвом речовини пропонують встановити чіткі правила, які вже діють у країнах Європи, зокрема, таких, як Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина тощо.

! Медичний канабіс використовують для лікування низки хвороб: хронічного болю, епілепсії, анорексії, розсіяного склерозу, посттравматичного синдрому, артриту, ревматизму, астми, хвороб Альцгеймера та Паркінсона тощо.

Після початку повномасштабної війни проблема легалізації медичного канабісу як ніколи актуальна. Адже ця речовина може стати помічною у лікуванні ПТСР, який мають багато військових і поранених.

Де вирощуватимуть канабіс в Україні

Медичний канабіс планують вирощувати у Криму. За словами постійної представниці Президента України в АР Крим Таміли Ташевої, ця ідея виникла ще в 2022 році. Опісля вона була задекларована у документі "Стратегії економічного відновлення Криму". Певна річ, що вирощувати канабіс на півострові будуть тоді, коли Крим деокупують, а сам законопроєкт про лікувальну марихуану стане законом.