Впервые в истории: проект закона о медицинском каннабисе допустили ко второму "туру" в Раде

13 июля Верховная Рада в первом чтении большинством голосов поддержала законопроект, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса. Теперь Комитет здоровья допустил его ко второму чтению.

Летом президент Зеленский отметил необходимость "честно" легализовать медицинский каннабис, чтобы украинцам "не пришлось терпеть боли войны". Впоследствии с призывом принять соответствующий закон в Верховную Раду обратился СНБО.

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Предлагают тысячу поправок

10 октября Комитет здоровья нации рекомендовал законопроект № 7457 о медицинском каннабисе до второго чтения. Об этом сообщила нардепка Ольга Стефанишина.

Почти тысяча поправок, десятки часов обсуждений с стражами порядка, аграриями, депутатами и общественностью: мы сделали все, чтобы пациенты могли получить лекарства как можно скорее, бизнес имел возможности для работы в Украине, а весь процесс был под четким и прозрачным контролем государства,

– заявила член Комитета здоровья.

Также нардепка добавила, что законопроект о каннабисе "еще никогда так далеко не заходил".

Что предполагает законопроект

13 июля Верховная Рада поддержала законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса в первом чтении. Он позволяет использовать каннабис, смол каннабиса, экстракты и настойки этого растения в медицинских, научных и промышленных целях. Для контроля за оборотом и производством вещества предлагают установить четкие правила, которые уже действуют в странах Европы, в частности, таких как Франция, Германия, Австрия, Чехия, Дания, Великобритания, Словакия и т.д.

! Медицинский каннабис используют для лечения ряда болезней: хронической боли, эпилепсии, анорексии, рассеянного склероза, посттравматического синдрома, артрита, ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

После начала полномасштабной войны проблема легализации медицинского каннабиса как никогда актуальна. Ведь это вещество может стать полезным в лечении ПТСР, который имеется у многих военных и раненых.

Где будут выращивать каннабис в Украине

Медицинский каннабис планируют выращивать в Крыму. По словам постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, эта идея возникла еще в 2022 году. Затем она была задекларирована в документе "Стратегии экономического восстановления Крыма". Понятно, что выращивать каннабис на полуострове будут тогда, когда Крым деоккупируют, а сам законопроект о лечебной марихуане станет законом.