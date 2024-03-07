Чому закладає вуха після душу та що з цим робити

Після душу вуха закладає через збільшення обʼєму вушної сірки. Найчастіше робити із цим нічого не потрібно. Важливо дотримуватись правил гігієни та звертатися до лікаря при необхідності.

Коли людина миється в душі, сірка розм'якшується та стає більшою. Через це з'являється почуття закладеності у вухах.

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Чому може закладати вуха

Відчуття закладеності вух може виникнути з кількох причин:

Різкий перепад тиску в навколишньому середовищі, через який барабанна перетинка втягується всередину – закладає вуха. Таке буває, наприклад, при зльоті та посадці літака, зануренні під воду, підйомі та спуску на ліфті.

При нежиті набряку слизової оболонки відбувається подразнення слизової оболонки середнього вуха, порушення прохідності євстахієвої труби. Це відчувається як шум, тріск у вухах, закладеність.

Накопичення вушної сірки – так звана сірчана пробка.

Що робити, якщо заклало вуха після душу

Загалом можна нічого не робити – закладеність вух після душу зазвичай швидко минає. Не потрібно вдаватися до якихось спеціальних маніпуляцій, щоб видалити сірку із вушного каналу.

Ми рекомендуємо дотримуватись кількох правил гігієни для догляду за вухами: