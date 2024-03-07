Почему закладывает уши после душа и что с этим делать
7 марта 2024, 13:49Читати новину українською
Источник:Cleveland Clinic
После душа уши закладывает из-за увеличения объема ушной серы. Чаще всего делать с этим ничего не нужно. Важно соблюдать правила гигиены и обращаться к врачу при необходимости.
Когда человек моется в душе, сера размягчается и становится больше. Из-за этого появляется чувство заложенности в ушах.
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Почему может закладывать уши
Ощущение заложенности ушей может возникнуть по нескольким причинам:
- Резкий перепад давления в окружающей среде, из-за которого барабанная перепонка втягивается внутрь – закладывает уши. Такое бывает, например, при взлете и посадке самолета, погружении под воду, подъеме и спуске на лифте.
- При насморке отека слизистой оболочки происходит раздражение слизистой оболочки среднего уха, нарушение проходимости евстахиевой трубы. Это ощущается как шум, треск в ушах, заложенность.
- Накопление ушной серы – так называемая серная пробка.
Что делать, если заложило уши после душа
В общем можно ничего не делать – заложенность ушей после душа обычно быстро проходит. Не нужно прибегать к каким-то специальным манипуляциям, чтобы удалить серу из ушного канала.
Мы рекомендуем придерживаться нескольких правил гигиены для ухода за ушами:
- Отказаться от чистки ушей ватными палочками – они могут повредить слуховой проход и барабанную перепонку.
- Если ушной серы накопилось очень много, стоит обратиться за помощью к врачу-оториноларингологу.
- Если ощущение заложенности ушей не проходит в течение всего дня, появляется боль или зуд, нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Это может свидетельствовать о начале воспалительного процесса.
- Если уши проколоты, важно регулярно обрабатывать серьги и мочки медицинским спиртом.