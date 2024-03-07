Почему закладывает уши после душа и что с этим делать

После душа уши закладывает из-за увеличения объема ушной серы. Чаще всего делать с этим ничего не нужно. Важно соблюдать правила гигиены и обращаться к врачу при необходимости.

Когда человек моется в душе, сера размягчается и становится больше. Из-за этого появляется чувство заложенности в ушах.

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Почему может закладывать уши

Ощущение заложенности ушей может возникнуть по нескольким причинам:

Резкий перепад давления в окружающей среде, из-за которого барабанная перепонка втягивается внутрь – закладывает уши. Такое бывает, например, при взлете и посадке самолета, погружении под воду, подъеме и спуске на лифте.

При насморке отека слизистой оболочки происходит раздражение слизистой оболочки среднего уха, нарушение проходимости евстахиевой трубы. Это ощущается как шум, треск в ушах, заложенность.

Накопление ушной серы – так называемая серная пробка.

Что делать, если заложило уши после душа

В общем можно ничего не делать – заложенность ушей после душа обычно быстро проходит. Не нужно прибегать к каким-то специальным манипуляциям, чтобы удалить серу из ушного канала.

Мы рекомендуем придерживаться нескольких правил гигиены для ухода за ушами: