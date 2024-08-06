Коронавірус повертається: на заході України зросла кількість хворих

На заході України фіксують зростання випадків COVID-19. Так, за минулий тиждень кількість хворих зросла втричі на Волині і вдвічі на Львівщині.

Про це повідомили Центри контролю та профілактики областей. За минулі 7 днів у цих регіонах захворіло понад 600 людей, з яких щонайменше третина — діти.

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Захворюваність на COVID-19 на Волині

За минулий тиждень, з 29 липня по 4 серпня, у Волинській області медики підтвердили 101 випадок інфікування коронавірусною інфекцією. Зауважують, що це втричі більше, ніж реєстрували у попередні тижні.

За даними епідеміологів, наразі на Волині циркулює штам Omicron, переважно JN.1, який називають "Дженні". У більшості пацієнтів хвороба протікає в легкій формі.

Медики наголошують, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.

Ситуація у Львові

У Львові також різко зросла кількість хворих на коронавірус. Так, за інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень захворіли 496 жителів – з них – 54 дитини проти 203 (45 дітей) за попередній тиждень.

"Серед дітей 50% – діти від 0 до 4 років. 22% хворих – люди старше 65 років. Госпіталізовано 41 хворого – 8%", – йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що це статистика стосовно тих, хто звернувся за медичною допомогою.

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Захворюваність на Івано-Франківщині

Директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук повідомив, що в липні було обстежено 1829 осіб з підозрою на COVID-19 – у 7,7% з них захворювання підверджено.

Порівняно з червнем, спостерігається збільшення кількості позитивних результатів на 11,9%.