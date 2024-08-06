Коронавірус повертається: на заході України зросла кількість хворих
На заході України фіксують зростання випадків COVID-19. Так, за минулий тиждень кількість хворих зросла втричі на Волині і вдвічі на Львівщині.
Про це повідомили Центри контролю та профілактики областей. За минулі 7 днів у цих регіонах захворіло понад 600 людей, з яких щонайменше третина — діти.
Дивіться також В Україні фіксують випадки нового штаму коронавірусу FLiRT: що відомо про його заразність
Захворюваність на COVID-19 на Волині
За минулий тиждень, з 29 липня по 4 серпня, у Волинській області медики підтвердили 101 випадок інфікування коронавірусною інфекцією. Зауважують, що це втричі більше, ніж реєстрували у попередні тижні.
За даними епідеміологів, наразі на Волині циркулює штам Omicron, переважно JN.1, який називають "Дженні". У більшості пацієнтів хвороба протікає в легкій формі.
Медики наголошують, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.
Ситуація у Львові
У Львові також різко зросла кількість хворих на коронавірус. Так, за інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень захворіли 496 жителів – з них – 54 дитини проти 203 (45 дітей) за попередній тиждень.
"Серед дітей 50% – діти від 0 до 4 років. 22% хворих – люди старше 65 років. Госпіталізовано 41 хворого – 8%", – йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що це статистика стосовно тих, хто звернувся за медичною допомогою.
Дивіться також Новий штам коронавірусу FLiRT в Україні: лікар розповів, хто в групі ризику та як захиститись
Захворюваність на Івано-Франківщині
Директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук повідомив, що в липні було обстежено 1829 осіб з підозрою на COVID-19 – у 7,7% з них захворювання підверджено.
Порівняно з червнем, спостерігається збільшення кількості позитивних результатів на 11,9%.