Чому потрібно захищати груди від спеки та сонця: поради лікарки, які мають знати усі жінки

Літо — для багатьох улюблена та довгоочікувана пора відпусток, відпочинку на природі та сезонних фруктів. Утім літнє сонце може бути дуже небезпечним, якщо ставитись до нього надто легковажно. Зокрема спека та ультрафіолет негативно впливають на молочні залози.

Як захистити груди від шкідливого впливу та як правильно доглядати за молочними залозами у спекотну пору 24 Каналу розповіла Ірина Любота, лікар-мамолог, онколог, хіміотерапевт МЦ "Лелека".

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Вплив ультрафіолету на жіночі груди

Улітку жіночі груди потребують якісного захисту від сонця не менше, ніж обличчя або інші частини тіла. Спека та тривалий вплив сонячних променів можуть призводити до дискомфорту, подразнення та навіть спровокувати патологічні процеси у молочних залозах.

Не всі задумуються про це, але важливо пам’ятати, що купальник не виконує повноцінну захисну функцію. Отже, для здоров’я грудей необхідно потурбуватись про ефективніший захист.

Чи варто засмагати топлес

Відповідь на це питання однозначна – засмагати топлес не можна, тут немає жодних аргументів "за".

Ірина Любота "Прямі сонячні промені шкідливі для здоров’я молочних залоз, можуть провокувати появу нових захворювань молочних залоз або викликати прогресування вже наявних. Такий тип засмагання також може призвести до опіків шкіри, що у майбутньому може спричинити злоякісні пухлини шкіри. Між засмагою та власним здоров’ям я однозначно рекомендую обирати здоров’я."

Якщо ж бажання засмагати топлес свідоме та непереборне, варто принаймні мінімізувати його негативний вплив на організм, дотримуючись рекомендацій:

намагайтесь перебувати на сонці в періоди його мінімальної активності;

скоротіть тривалість перебування на сонці до мінімуму;

надавайте перевагу перебуванню в тіні;

завжди використовуйте сонцезахисний крем з високим рівнем захисту (SPF не менше 50);

вживайте більше рідини для запобігання втрати вологи та захисту шкіри від пересихання.

Як доглядати за грудьми в спекотну пору року

Під час спеки молочні залози потребують особливої уваги. Бажано уникати перебування на пляжі в години, коли сонце дуже активне, завжди використовувати сонцезахисний крем, не засмагати топлес, носити зручну спідню білизну без синтетичних вставок, бажано з бавовняної тканини, яка буде виконувати захисну і терморегуляційну функцію.

Влітку, так само як і в інші пори року, важливо не забувати про самообстеження молочних залоз. Їх потрібно проводити кожного місяця, а також вчасно відвідувати мамолога та проходити планові обстеження – ультразвукове дослідження молочних залоз та мамографію. Це допоможе переконатись у здоровʼї ваших грудей, вчасно виявити проблему на ранній стадії та забезпечити своєчасне лікування.