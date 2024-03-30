Чи може людина забути, як дихати

Забути, як дихати, навряд чи вийде. За цим слідкує надійна автономна нервова система. Таке відчуття, швидше за все, спричинене гіпервентиляцією легень, а в більш серйозних випадках – соматичною ДКР.

Ви коли-небудь замислювалися про те, що все своє життя, щохвилини ви робите від 12 до 20 вдихів, скорочуєте потрібні м'язи, втягуєте в легке повітря і випускаєте його? Краще не замислюйтесь: деякі люди стверджують, що якщо вони надто зосереджуються на процесі дихання, вони "забувають", як дихати.

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Як відбувається дихання

Спочатку розберемося, чи можна взагалі забути, як дихати. Загалом вважається, що ні: дихання – функція автономної нервової системи, вона працює і вдень, і вночі та нашого свідомого контролю не потребує.

Дихання регулюється мережами нейронів у задньому мозку. Вони керують м'язами грудної клітки та черевної порожнини. Мережі нейронів, як диригенти, керують цим оркестром м'язів і створюють градієнти тиску, які переміщують повітря в легені та з них.

Така система дозволяє автоматично регулювати дихання відповідно до наших потреб. Наприклад, коли ми біжимо, кисню потрібно більше, а якщо щось потрапило в дихальні шляхи, потрібно напружити м'язи певним чином, щоб це щось виштовхнути.

Звідки береться відчуття, що ми забуваємо, як дихати

Точної відповіді на це питання немає. За однією з версій, надто активна концентрація на диханні може призвести до гіпервентиляції легень – надто частого та глибокого дихання. Зазвичай цей стан пов'язаний із тривогою, стресом і сильними емоціями, але може з'явитися і без об'єктивної причини.

Через гіпервентиляцію може здатися, що ви забули, як дихати. Організм отримує більше кисню, ніж потрібно, тому ви видихаєте більше вуглекислого газу, ніж зазвичай. Це може призвести до запаморочення та відчуття браку повітря.

Якщо в процесі читання статті або в будь-який інший момент вам здалося, що ви забули, як дихати, спробуйте на щось відволіктися. Коли ви перестанете думати про дихання, воно відновиться саме собою.

Занадто сильна зосередженість на диханні може стати серйозною проблемою. Іноді люди не на жарт замислюються над тим, як вони моргають, дихають чи ковтають слину – та так, що їм важко зупинитися.

Вони думають про те, чи правильно вони дихають, намагаються контролювати кількість моргань і автономні процеси перестають для них бути автономними. Цей стан називається соматичним обсесивно-компульсивним розладом (ГКР).

Люди з соматичним ОКР переживають, що, якщо вони перестануть контролювати дихання, моргання чи пульс, ці процеси не зможуть йти самі собою. Ще більше їх зводить з розуму перспектива контролювати ці процеси все життя і не перестати думати про них ніколи.

Якщо в останніх двох абзацах ви впізнали себе, варто звернутися до психотерапевта. Фахівець допоможе вибратися з кола тривоги та змусить повірити в те, що автономні процеси впораються самостійно.