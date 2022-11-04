Йога справді допомагає побороти тривожність: результати дослідження

Група американських вчених проаналізувала ефективність занять йогою для зниження симптомів тривожності порівняно з когнітивно-поведінковою терапією та управлінням стресом.

Проблеми в лікуванні тривожності

Генералізований тривожний розлад (ГТР) – це психічний розлад, який характеризується хронічним відчуттям тривоги та занепокоєння без об'єктивних причин. Не менше 4% людей у ​​всьому світі страждають від ГТР, причому у жінок це захворювання зустрічається вдвічі частіше, ніж у чоловіків.

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У США терапією першої лінії для лікування ГТР є когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), проте багато пацієнтів не отримують її через високу вартість та стигматизацію захворювання. Люди, які страждають на ГТР, також нерідко відмовляються від препаратів, що знімають симптоми тривожності через важкі побічні ефекти або недоступність.

Нове дослідження лікування тривожності

Група американських вчених вирішила з'ясувати який з методів лікування більше підходить для зниження тривожності: когнітивно-поведінкова терапія, курс управління стресом або кундаліні-йога – практика, яка поєднує фізичні вправи з медитацією та співом мантр.

У рандомізованому дослідженні взяли участь 226 чоловіків та жінок з ГТР, які були поділені на три групи. Протягом 12 тижнів одна група отримувала КПТ, друга займалася кундаліні-йогою, а третя проходила курс навчання з управління стресом. Після закінчення експерименту вчені виявили, що КПТ і йога ефективніші, ніж управління стресом.

Йога зменшує тривожність

При цьому КПТ продемонструвала найбільшу ефективність – у цій групі покращення симптомів спостерігалося у 71% учасників порівняно з 54%, які займалися йогою. Серед добровольців, які навчалися управляти стресом, позитивна динаміка була відзначена лише 33%.

Це дослідження показує, що людям з тривожним розладом варто спробувати йогу, щоб зрозуміти, чи допомагає вона їм. На відміну від інших методів лікування йога є досить доступною і приносить багато користі для здоров'я,

– повідомила провідна авторка дослідження Наомі Саймон.

Відомо, що йога також сприяє зниженню ваги завдяки тренуванню концентрації, поліпшенню якості сну, а фізичні навантаження корисні для людей з ожирінням та хронічними захворюваннями.