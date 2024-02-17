Наскільки корисні низьковуглеводні дієти

Кетодієта, дієта Дюкана, палеолієта – далеко не повний перелік дієт, в яких обмежують вживання вуглеводів. Розбираємось, наскільки вони ефективні та безпечні.

Поряд з білками та жирами вуглеводи належать до макронутрієнтів. Це означає, що нам необхідно отримувати їх з їжі у великих кількостях, порівняно з вітамінами або мікроелементами. Вуглеводи є основними джерелами енергії для нашого організму.

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Користь низьковуглеводних дієт

При низьковуглеводній дієті можна швидко побачити результати. У короткостроковій перспективі зниження ваги при такому харчуванні відбувається швидше, ніж низькожировій, проте вже через 1 – 2 роки цей ефект зникає.

Можливо, схуднення при кетогенних дієтах досягається не стільки через зменшення споживаних калорій, скільки внаслідок того, що білки та жири дають більш тривале відчуття ситості у порівнянні з вуглеводами.

Деякі низьковуглеводні дієти можуть допомогти знизити ризик діабету другого типу та хвороб серця. Однак це не є заслугою саме низьковуглеводних моделей харчування – майже будь-яка дієта, яка допомагає скинути зайву вагу, може сприяти нормалізації рівня цукру та холестерину у крові.

Є у кетогенних дієт ще одне несподіване застосування – такі дієти можуть полегшити життя дітям, які страждають від епілепсії, стійкої до ліків. Однак, щоб стверджувати це з більшою впевненістю, потрібні подальші дослідження.

Недоліки низьковуглеводних дієт

Низьковуглеводні дієти, як і будь-які обмежувальні дієти, спрямовані на зменшення зайвої ваги, а не на причину, що призвела до її виникнення. Саме тому у людей, які заганяють себе в рамки строгих моделей живлення, так часто трапляються відкати та зриви. Кетогенні дієти можуть викликати симптоми, пов'язані з розладами харчової поведінки.

Цим недоліки низьковуглеводних дієт не обмежуються:

Кетогрип – неприємні симптоми, які можуть виникнути через 2 – 7 днів після початку кетогенної дієти. До них відносять головний біль, затуманену свідомість, втому, дратівливість, нудоту, проблеми зі сном та закрепи.

Ризик для нирок та кісток – вживання великої кількості тваринної їжі, часто трапляється при низьковуглеводній дієті. Це може призвести до порушення кислотно-лужного балансу в організмі та утворення каменів у нирках.

Дефіцит вітамінів та мікронутрієнтів – деякі дослідження показують, що кето-дієти не забезпечують достатньої кількості біотину, пантотенової кислоти, холіну, кальцію та інших важливих речовин.

Вчені також з'ясували, що низьковуглеводна дієта з переважним вживанням тваринної їжі пов'язана з більш високою смертністю від усіх причин як у чоловіків, так і у жінок. При цьому низьковуглеводна дієта на рослинній основі, навпаки, асоційована з нижчим рівнем смертності.

Довгострокові ефекти низьковуглеводних дієт та їх зв'язок з інфарктом міокарда, інсультом та іншими хронічними захворюваннями поки що вивчені недостатньо.