Насколько полезны низкоуглеводные диеты

Кетодиета, диета Дюкана, палеолиета - далеко не полный перечень диет, в которых ограничивают употребление углеводов. Разбираемся, насколько они эффективны и безопасны.

Наряду с белками и жирами углеводы относятся к макронутриентам. Это означает, что нам необходимо получать их из пищи в больших количествах, по сравнению с витаминами или микроэлементами. Углеводы являются основными источниками энергии для нашего организма.

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Польза низкоуглеводных диет

При низкоуглеводной диете можно быстро увидеть результаты. В краткосрочной перспективе снижение веса при таком питании происходит быстрее, чем низкожировой, однако уже через 1 – 2 года этот эффект исчезает.

Возможно, похудения при кетогенных диетах достигается не столько из-за уменьшения потребляемых калорий, сколько вследствие того, что белки и жиры дают более длительное ощущение сытости по сравнению с углеводами.

Некоторые низкоуглеводные диеты могут помочь снизить риск диабета второго типа и болезней сердца. Однако это не является заслугой именно низкоуглеводных моделей питания – почти любая диета, которая помогает сбросить лишний вес, может способствовать нормализации уровня сахара и холестерина в крови.

Есть у кетогенных диет еще одно неожиданное применение – такие диеты могут облегчить жизнь детям, страдающим от эпилепсии, устойчивой к лекарствам. Однако, чтобы утверждать это с большей уверенностью, нужны дальнейшие исследования.

Недостатки низкоуглеводных диет

Низкоуглеводные диеты, как и любые ограничительные диеты, направлены на уменьшение лишнего веса, а не на причину, приведшую к ее возникновению. Именно поэтому у людей, которые загоняют себя в рамки строгих моделей питания, так часто случаются откаты и срывы. Кетогенные диеты могут вызывать симптомы, связанные с расстройствами пищевого поведения.

Этим недостатки низкоуглеводных диет не ограничиваются:

Кетогрипп – неприятные симптомы, которые могут возникнуть через 2 – 7 дней после начала кетогенной диеты. К ним относят головную боль, затуманенное сознание, усталость, раздражительность, тошноту, проблемы со сном и запоры.

Риск для почек и костей – употребление большого количества животной пищи, часто случается при низкоуглеводной диете. Это может привести к нарушению кислотно-щелочного баланса в организме и образованию камней в почках.

Дефицит витаминов и микронутриентов – некоторые исследования показывают, что кето-диеты не обеспечивают достаточного количества биотина, пантотеновой кислоты, холина, кальция и других важных веществ.

Ученые также выяснили, что низкоуглеводная диета с преимущественным употреблением животной пищи связана с более высокой смертностью от всех причин как у мужчин, так и у женщин. При этом низкоуглеводная диета на растительной основе, наоборот, ассоциирована с более низким уровнем смертности.

Долгосрочные эффекты низкоуглеводных диет и их связь с инфарктом миокарда, инсультом и другими хроническими заболеваниями пока изучены недостаточно.