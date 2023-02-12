Чи можна дітям робити макіяж

Макіяж не шкодить здоров'ю дитини, але є інші аспекти, які треба враховувати при наданні дозволу користуватися косметикою.

Часто інтерес до макіяжу виникає в ранньому віці, наприклад, коли дитина щодня бачить, як мама фарбується перед роботою. Як правило, бажання теж користуватися косметикою збільшується в школі, коли діти беруть на себе нові ролі і наслідують підлітків або дорослих.

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Заборони не діють

Категоричні заборони використовувати косметику або фрази "ти прекрасний/прекрасна, який/яка ти є", швидше за все, мало допоможуть, до того ж можуть зіпсувати стосунки з дитиною. Маленька дитина рано чи пізно все одно дістанеться косметички, коли батьки забудуть сховати її. А підліток потай нафарбується дорогою до школи.

Обговорення макіяжу та чесний діалог допоможуть домовитися з дітьми будь-якого віку. Малюкам, швидше за все, сподобається пропозиція придбати спеціальну косметику для них, а не залазити у запаси батьків.

Підлітку буде приємно, якщо батьки допоможуть вибрати безпечну косметику або запропонують варіант макіяжу на особливий випадок, наприклад, день народження або інше свято.

Домовитися потрібно для того, щоб дитина не використовувала косметику потай від батьків. Дитина молодша п'яти років може отруїтися косметикою, наприклад якщо випадково її проковтне. У дітей будь-якого віку може початися алергічна реакція на інгредієнти косметики, і їм може знадобитися медична допомога.

Як підібрати дитячу косметику

Ось кілька порад про те, як вибрати косметику та наносити її, щоб не пошкодити дитячу шкіру.

Купуйте безпечні продукти. Перед покупкою продукту постарайтеся вивчити інформацію про бренд та продукт, дізнатися, чи є у них сертифікат відповідності. Перевірте термін придатності косметики. Купуйте продукти з найменшою кількістю інгредієнтів та уникайте тих, які ви вважаєте шкідливими чи сумніваєтеся у них.

Почніть із меншого. Якщо дитина наполегливо хоче фарбуватися щодня, запропонуйте почати з одного продукту, це може бути блиск для губ або помада. Вибирайте продукти, які легко наносити та змивати.

Слідкуйте за реакцією шкіри – важливо, щоб не було подразнення. Реакція на косметику може бути легкою, наприклад почервоніння шкіри, або важкою, такою як кропив'янка та набряк. Якщо косметика викликає подразнення, видаліть продукт зі шкіри та не використовуйте його знову.

Не використовуйте важкі продукти на олійній основі на чутливій або схильній до акне шкіри. Щільні креми, лосьйони, тональні засоби можуть посилити акне, екзему та інші стани чутливої ​​шкіри.

Навчіть дитину піклуватися про свою шкіру. Доглядати шкіру важливо в будь-якому віці, буде корисно, якщо дитина навчиться не тільки наносити макіяж, а й підтримувати здоров'я шкіри.