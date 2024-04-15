В який час доби найкорисніше займатися спортом

З дитинства нас вчили робити зарядку вранці, тому що вона допомагає стати більш енергійними та бадьорими, покращує настрій та стимулює обмін речовин. Проте вчені вирішили перевірити, наскільки ранкові тренування перевершують вечірні за своєю ефективністю. Підсумки дослідження були несподіваними.

Група дослідників, в основному з Сіднейського університету, проаналізувала дані про майже 30 тисяч людей з Британського біобанку та визначила, як вибір часу дня для помірного чи інтенсивного фізичного навантаження впливає на здоров'я.

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Нове дослідження фізичної активності

Це дослідження було сфокусовано на людях з ожирінням – у кожного з них індекс маси тіла перевищував 30 (нормальним вважається показник від 18,5 до 25). Надмірне накопичення жиру в тілі часто супроводжується цукровим діабетом 2 типу та порушенням метаболічних ритмів, тому вчені хотіли дізнатися, чи можуть фізичні вправи у певний час доби допомогти впоратися з деякими з цих проблем.

Автори дослідження поділили всіх учасників на чотири групи залежно від часу, коли вони зазвичай займаються фізичними вправами:

Ніколи (малорухливий спосіб життя з меншим, ніж 1 тренуванням на тиждень);

Вранці (з 6 ранку до полудня);

Після полудня (з полудня до 18:00);

Увечері (після 18:00 до півночі).

Протягом 8 років вчені спостерігали за учасниками дослідження, весь цей час медики записували випадки смерті з будь-якої причини, а також нові діагнози серцево-судинних та мікросудинних захворювань.

Вечірні заняття спортом найкорисніші

Результати показали ясну закономірність – ті, хто займається фізичними вправами ввечері, мають більше переваг для свого здоров'я, порівняно з тими, хто веде сидячий спосіб життя. У цій групі ризики смерті з будь-якої причини були на 61% нижчими, ризик серцево-судинних захворювань знизився на 36%, а мікросудинних захворювань – на 24%.

Ранкові та денні тренування також показали деяку ефективність для здоров'я, але вже меншу, ніж вечірні заняття: у тих, хто займається спортом вранці, ризик передчасної смерті був на 33% нижчим, а у тих, хто займається спортом вдень – на 40% нижче.

Автори дослідження зазначили, що ввечері рівень цукру в крові зазвичай зростає, особливо у людей з діабетом. Фізична активність допомагає перемістити надлишок глюкози з кровотоку в м'язи, що з часом може запобігти подальшим проблемам. Проте вчені підкреслюють, що ці висновки ще попередні та мають бути підтверджені у великих клінічних випробуваннях.