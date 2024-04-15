В какое время суток полезнее всего заниматься спортом

С детства нас учили делать зарядку по утрам, потому что она помогает стать более энергичными и бодрыми, улучшает настроение и стимулирует обмен веществ. Однако ученые решили проверить, насколько утренние тренировки превосходят вечерние по своей эффективности. Итоги исследования были неожиданными.

Группа исследователей, в основном из Сиднейского университета, проанализировала данные о почти 30 тысячах людей из Британского биобанка и определила, как выбор времени дня для умеренной или интенсивной физической нагрузки влияет на здоровье.

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Новое исследование физической активности

Это исследование было сфокусировано на людях с ожирением – у каждого из них индекс массы тела превышал 30 (нормальным считается показатель от 18,5 до 25). Чрезмерное накопление жира в теле часто сопровождается сахарным диабетом 2 типа и нарушением метаболических ритмов, поэтому ученые хотели узнать, могут ли физические упражнения в определенное время суток помочь справиться с некоторыми из этих проблем.

Авторы исследования разделили всех участников на четыре группы в зависимости от времени, когда они обычно занимаются физическими упражнениями:

Никогда (малоподвижный образ жизни с меньшим, чем 1 тренировкой в неделю);

Утром (с 6 утра до полудня);

После полудня (с полудня до 18:00);

Вечером (после 18:00 до полуночи).

В течение 8 лет ученые наблюдали за участниками исследования, все это время медики записывали случаи смерти по любой причине, а также новые диагнозы сердечно-сосудистых и микрососудистых заболеваний.

Вечерние занятия спортом самые полезные

Результаты показали ясную закономерность – те, кто занимается физическими упражнениями вечером, имеют больше преимуществ для своего здоровья, по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. В этой группе риски смерти по любой причине были на 61% ниже, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 36%, а микрососудистых заболеваний – на 24%.

Утренние и дневные тренировки также показали некоторую эффективность для здоровья, но уже меньшую, чем вечерние занятия: у тех, кто занимается спортом утром, риск преждевременной смерти был на 33% ниже, а у тех, кто занимается спортом днем – на 40% ниже.

Авторы исследования отметили, что вечером уровень сахара в крови обычно растет, особенно у людей с диабетом. Физическая активность помогает переместить избыток глюкозы из кровотока в мышцы, что со временем может предотвратить дальнейшие проблемы. Однако ученые подчеркивают, что эти выводы еще предварительные и должны быть подтверждены в крупных клинических испытаниях.