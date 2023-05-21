Який хліб їсти найкорисніше: він підійде навіть тим, хто не їсть глютен

Хтось відмовляється від хліба, бо боїться погладшати, хтось не споживає глютен, або думає, що у хлібі немає корисних речовин. Однак, це не так: хліб може бути корисним для вашого кишківника.

А, як відомо, здорові кишкові бактерії допомагають підтримувати травлення. Доктор медичних наук, відомий гастроентеролог Вілл Булсевич розповів про найкращий хліб для здоров'я кишківника.

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Спершу трохи про здоров'я нашого кишківника. Попри те, що на його стан впливають антибіотики, рівень стресу та інші фактори, в огляді медичних досліджень, які опубліковані у Nutrients, йдеться що те, що ми їмо, безпосередньо впливає на кількість і тип бактерій у нашому кишківнику (мікробіомі).

Доведено, що різноманітний набір здорових кишкових бактерій допомагає знизити ризик стресу, тривоги та депресії, одночасно підтримуючи травлення, знижуючи артеріальний тиск і навіть покращуючи сон.

Поговорімо про мій улюблений хліб для травлення та здоров'я кишківника: хліб із закваски. Закваска неймовірна, тому що ці мікроби перетворюють борошно, – пояснив доктор Булсевич.

За його словами, саме хліб на заквасці є найкориснішим, адже бактерії повільно ферментують борошно; вивільняють вітаміни, додаткові поживні речовини, нові форми клітковини.

Дивовижна особливість закваски полягає в тому, що ви можете використати силу натуральних дріжджів, щоб зробити неймовірно безпечний для кишківника продукт, який потім можна використовувати для чого завгодно: від хліба до коржів для піци та млинців,

– додав гастроентеролог.

Можна навіть тим, хто не їсть глютен

На додачу до всіх зазначених вище переваг цих корисних мікробів, вони також одночасно "зменшують деякі процеси, які можуть викликати симптоми у людей з проблемами травлення.

У заквасці менше глютену і менше фруктанів. Відтак, якщо у вас непереносимість глютену і ви не можете їсти звичайний хліб, вам слід спробувати закваску.

Однак, якщо у вас целіакія або діагностована нестерпність глютену, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж спробувати щось нове, оскільки хліб на основі пшениці, включно з закваскою, все ще містить глютен.

На цьому користь закваски не закінчується. Завдяки унікальному природному процесу бродіння продукти на основі закваски також містять пребіотики та пробіотики та опускаються досить низько за шкалою глікемії.